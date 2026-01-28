Gizli yağlanma beyni etkiliyor: Zayıf vücutlular da risk altında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/gizli-yaglanma-beyni-etkiliyor-zayif-vucutlular-da-risk-altinda-1103102587.html
sağlik
çin
yağ
yağlanma
obezite
kilo
beyin
beyin yaşlanması
Yeni yayımlanan araştırmada, obezitenin beyin üzerindeki etkilerinin vücut kitle indeksinin ötesinde değerlendirilmesi gerektiği bildirildi. Bulguların, Radiology dergisinde yayımlandığı belirtildi.
Çalışmanın, Çin’de Xuzhou Medical University’ye bağlı hastaneden bir ekip tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
İki yağlanma tipi öne çıktı
Araştırmacılar, MR görüntülemeleriyle iki dikkat çekici yağ dağılım modelini tanımladı. İlki, pankreasta normalden çok daha fazla yağ birikimiyle öne çıkan 'pankreas ağırlıklı' model oldu. İkincisi ise dışarıdan çok kilolu görünmeyen ancak vücut yağ oranı yüksek olan kişilerde görülen 'zayıf görünümlü yağlanma' olarak tanımlandı.
Bu iki modelin; beyin hacminde azalma, hızlanan beyin yaşlanması ve bilişsel gerileme ile güçlü biçimde ilişkili olduğu bildirildi.
Veriler beyin riskini işaret etti
Analizde, UK Biobank’tan yaklaşık 26 bin kişinin görüntüleme ve sağlık verilerinin kullanıldığı aktarıldı. Bulguların kadın ve erkeklerde benzer risklere işaret ettiği kaydedildi.
Araştırmanın yazarlarından radyoloji uzmanı Kai Liu, yaklaşımın klasik kilo ölçümlerinden farklılaştığını vurgulayarak, “Beyin sağlığı yalnızca ne kadar yağınız olduğu değil, yağın nereye gittiğiyle de ilgili” dediği aktarıldı. Özellikle pankreasta yüksek yağlanmanın, karaciğer yağlanmasına kıyasla beyin için daha yüksek risk göstergesi olabileceği belirtildi.
Uzmanlar, farklı yağ dağılım tiplerinin tanınmasının, beyin sağlığını korumaya yönelik daha erken ve kişiselleştirilmiş önlemlere kapı aralayabileceğini ifade etti.