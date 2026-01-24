CHP Genel Başkanı Özel: CHP gelecek, Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek

Bu emeklilere ayda 20 bin lirayı reva gördüler. Emekli maaşlarına zaten itiraz ediyorduk. 'Emekli maaşı 19 bin olacak, 1000 lira da verip 20 bin yapacağız' deyince Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu bütün milletvekillerimiz Meclis'te eyleme geçti, 15 gün boyunca Meclis'i terk etmedi. Dedik ki 'Emeklilere insanca yaşayacakları bir ücret verelim.' Aslında büyük bir fırsat vardı. AK Parti dışındaki bütün partiler, CHP, DEM, Yeni Yol Grubu, İYİ Parti ve nihayet MHP buna 'sefalet ücreti' dedi. Biz de dedik ki 'Gelin bu sefalet ücretini düzeltelim. Bize kalsa bizde asgari ücretli 39 bin lira, en düşük emekli maaşı da 39 bin lira ama madem siz 28 bin lira yaptığınız asgari ücreti gelin en düşük emekli maaşını 28 bin yapalım. Gelin, hep beraber tüm emeklilere sekizer bin lira seyyanen zam verelim. Hiç olmazsa bir rahat nefes aldıralım' dedik. Bir gün boyunca bile yoksulluk görmemişler, ömründe bir öğün atlamamışlar, kollarına 20 milyonluk saat taktılar, geldiler 28 bin liraya hayır oyu verdiler.

Sonra Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin haklarını teslim edelim. Bütün muhalefet, milletvekilleri büyük bir direnç gösterdi, büyük bir mücadele etti. Arkadaşlarımız her yolu denedi. En son oylamadan önce 'Durun bir kere daha düşünün, müzakere yapalım. 20 bine değil, hiç değilse 28 bin liraya el kaldıralım. Bir daha düşünün' dediler, dinlemediler. Arkadaşlarımız Meclis'in kürsüsüne tabut getirdi. O tabutu görmeye AK Parti tahammül edemedi. Emekliyi tabuta sokmaya utanmıyor, tabutu Meclis'e sokmaya utanıyor. Tuttular bu tabuta saldırdılar. Arkadaşlar emeklinin mezar taşını yazmış, üstüne sefalet ücretlerini yazmış, ona saldırdılar.