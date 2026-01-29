MSB’den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama: 'Bölgemizde istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz'
12:24 29.01.2026 (güncellendi: 13:14 29.01.2026)
© Milli Savunma Bakanlığı
MSB'nin bilgilendirme toplantısında ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin ‘Türkiye olarak, tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz’ denildi. MSB, ayrıca Ege Denizi’ne ilişkin Yunan basınındaki iddialara yanıt verirken Suriye'ye ilişkin hudut güvenliği vurgusu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Armoni Mızıkası Komutanlığında gerçekleştirildi.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda İran gerilimi, Suriye ve Ege Denizi konularına değinildi.
MSB'den İran'daki gelişmeler ve hudutta alınan tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.
Suriye: Hudutlarımızın güvenliği içiin her türlü tedbiri alıyoruz
MSB'den yapılan açıklamada Suriye'ye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG'nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.
Suriye'de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye Hükumetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz.
Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir.
Ege Denizi’ndeki NAVTEX’e ilişkin açıklama
Ege Denizi’nde Türkiye’nin yayımladığı NAVTEX’e ilişkin Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:
Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, gayri askeri statüdeki adaların karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir.
‘Hudutlarda 173 şahıs yakalandı’
Öte yandan hudutlarda 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini söyleyen Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 olmuştur" ifadelerini kullandı.
‘Türkiye etki alanını genişletmeye devam ediyor’
Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin sadece coğrafi değil, stratejik olarak da etki alanını giderek genişletmeye, karmaşık güvenlik denkleminde bölgesel caydırıcılığını güçlendirmeye, güvenliği için tehdit nerede doğuyorsa, orada tedbir almaya, sahada ve diplomatik düzlemde aktif ve ön alıcı savunma politikası sürdürmeye, ittifaklarını, teknolojik derinliğini ve bölgesel ağırlığını da yeniden tanımlamaya, yüksek teknolojili, bağımsız, etkin ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis etmeye azim ve kararlıkla devam ettiğini söyledi.
'Batı Trakya Türkleri'nin yanındayız'
Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 75'inci yıl dönümünde aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri bir kez daha rahmet ve minnetle yad etiğini belirten Aktürk, "Yine, '29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü' dolayısıyla Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde daima yanlarında olduğumuzu vurguluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadesini kullandı.