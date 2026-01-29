https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/msbden-abd-iran-gerilimine-iliskin-aciklama-bolgede-huzur-icin-cabalari-surduruyoruz-aciklamasi-1103118519.html

MSB’den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama: 'Bölgemizde istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Armoni Mızıkası Komutanlığında gerçekleştirildi.Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda İran gerilimi, Suriye ve Ege Denizi konularına değinildi.MSB'den İran'daki gelişmeler ve hudutta alınan tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. Suriye: Hudutlarımızın güvenliği içiin her türlü tedbiri alıyoruzMSB'den yapılan açıklamada Suriye'ye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:Ege Denizi’ndeki NAVTEX’e ilişkin açıklamaEge Denizi’nde Türkiye’nin yayımladığı NAVTEX’e ilişkin Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:‘Hudutlarda 173 şahıs yakalandı’ Öte yandan hudutlarda 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini söyleyen Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 olmuştur" ifadelerini kullandı.‘Türkiye etki alanını genişletmeye devam ediyor’ Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin sadece coğrafi değil, stratejik olarak da etki alanını giderek genişletmeye, karmaşık güvenlik denkleminde bölgesel caydırıcılığını güçlendirmeye, güvenliği için tehdit nerede doğuyorsa, orada tedbir almaya, sahada ve diplomatik düzlemde aktif ve ön alıcı savunma politikası sürdürmeye, ittifaklarını, teknolojik derinliğini ve bölgesel ağırlığını da yeniden tanımlamaya, yüksek teknolojili, bağımsız, etkin ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis etmeye azim ve kararlıkla devam ettiğini söyledi.'Batı Trakya Türkleri'nin yanındayız' Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 75'inci yıl dönümünde aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri bir kez daha rahmet ve minnetle yad etiğini belirten Aktürk, "Yine, '29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü' dolayısıyla Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde daima yanlarında olduğumuzu vurguluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadesini kullandı.

SON HABERLER

