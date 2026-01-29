Türkiye
İngiliz basını: Trump'ın temsilcileri, Kanada'dan ayrılmak isteyen Alberta eyaletindeki ayrılıkçı grupla görüşüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin Kanada'dan ayrılmak isteyen Alberta eyaletindeki 'Alberta Refah Projesi' grubuyla 3 kez görüştüğü ve Şubat ayında yeni bir görüşme planlandığı belirtildi.Financial Times'ın (FT) haberine göre Alberta eyaleti için bağımsızlık isteyen aşırı sağcı ayrılıkçı grup 'Alberta Refah Projesi'nin liderleri, Nisan 2025'ten bu yana Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle üç kez görüştü.Taraflar Şubat ayında bir toplantı daha yapmayı planlarken bu toplantıda, bağımsızlık referandumunun onaylanması halinde eyaleti finanse etmek için 500 milyar dolarlık bir kredi sunulmasının görüşüleceği belirtiliyor.FT'ye konuşan kaynaklar, ABD'nin Alberta'daki ayrılıkçı gruba maddi destek sunma ihtimalini zayıf gördüklerini, ancak söz konusu görüşmelerin ABD ile Kanada arasındaki gerilimi gözler önüne serdiğini ifade etti.Alberta eyaletinde bağımsızlık referandumu dilekçesi onaylandıAralık 2025'te Alberta Seçim Kurulu, eyaletin Kanada'dan ayrılmasının oylanacağı referanduma ilişkin dilekçeyi resmen onaylamıştı. Referandum sandıklarının kurulması için Mayıs ayına kadar 178 bin imza toplanması gerekiyor.Eyaletin Kanada'ya bağlı kalmasından yana olduğunu belirten Alberta Başbakanı Danielle Smith, ancak federal politikalarda değişiklik olmaması halinde halkın Kanada'dan bağımsızlık kazanma yönünde oy kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.Ülkenin en büyük petrol rezervlerine sahip Alberta'nın yönetimi, özellikle Ottawa'nın enerji üretimiyle ilgili kısıtlamalarından dolayı bağımsızlık eğiliminin arttığına dikkat çekerken bu uygulamaların eyaletin refahına zarar verdiğinin altını çiziyor.Kanada halkı tedirginOcak ayı başlarında Bloomberg, Kanadalıların Grönland ve Venezuela'dan sonra Trump'ın bir sonraki hedefi olmaktan korktuğunu bildirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray'daki koltuğu devralmadan önce Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğine dair açıklamalar yapmıştı. Kanada halkının kendilerini ABD'de görmek istediklerini öne süren ve eski Başbakan Justin Trudeau'yu defalarca 'vali' olarak tanımlayan Trump'ın tutumu Ottawa'nın tepkisini çekmişti.Trump, Mayıs ayında da Kanada'nın, Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendirdiğini iddia etmişti. Trump, komşu ülkenin ABD'ye katılması halinde gümrük vergilerinden kaçınabileceğini ve askeri koruma alabileceğini de belirtmişti.
10:16 29.01.2026 (güncellendi: 10:18 29.01.2026)
Son yıllarda Kanada'nın petrol zengini eyaleti Alberta'da bağımsızlık hareketleri giderek ivme kazanırken Trump yönetiminden temsilcilerin bu süreci destekleyen adımlarına devam ettiği ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin Kanada'dan ayrılmak isteyen Alberta eyaletindeki 'Alberta Refah Projesi' grubuyla 3 kez görüştüğü ve Şubat ayında yeni bir görüşme planlandığı belirtildi.

Financial Times'ın (FT) haberine göre Alberta eyaleti için bağımsızlık isteyen aşırı sağcı ayrılıkçı grup 'Alberta Refah Projesi'nin liderleri, Nisan 2025'ten bu yana Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle üç kez görüştü.

Taraflar Şubat ayında bir toplantı daha yapmayı planlarken bu toplantıda, bağımsızlık referandumunun onaylanması halinde eyaleti finanse etmek için 500 milyar dolarlık bir kredi sunulmasının görüşüleceği belirtiliyor.

FT'ye konuşan kaynaklar, ABD'nin Alberta'daki ayrılıkçı gruba maddi destek sunma ihtimalini zayıf gördüklerini, ancak söz konusu görüşmelerin ABD ile Kanada arasındaki gerilimi gözler önüne serdiğini ifade etti.

Alberta eyaletinde bağımsızlık referandumu dilekçesi onaylandı

Aralık 2025'te Alberta Seçim Kurulu, eyaletin Kanada'dan ayrılmasının oylanacağı referanduma ilişkin dilekçeyi resmen onaylamıştı. Referandum sandıklarının kurulması için Mayıs ayına kadar 178 bin imza toplanması gerekiyor.

Eyaletin Kanada'ya bağlı kalmasından yana olduğunu belirten Alberta Başbakanı Danielle Smith, ancak federal politikalarda değişiklik olmaması halinde halkın Kanada'dan bağımsızlık kazanma yönünde oy kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkenin en büyük petrol rezervlerine sahip Alberta'nın yönetimi, özellikle Ottawa'nın enerji üretimiyle ilgili kısıtlamalarından dolayı bağımsızlık eğiliminin arttığına dikkat çekerken bu uygulamaların eyaletin refahına zarar verdiğinin altını çiziyor.

Kanada halkı tedirgin

Ocak ayı başlarında Bloomberg, Kanadalıların Grönland ve Venezuela'dan sonra Trump'ın bir sonraki hedefi olmaktan korktuğunu bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray'daki koltuğu devralmadan önce Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğine dair açıklamalar yapmıştı. Kanada halkının kendilerini ABD'de görmek istediklerini öne süren ve eski Başbakan Justin Trudeau'yu defalarca 'vali' olarak tanımlayan Trump'ın tutumu Ottawa'nın tepkisini çekmişti.

Trump, Mayıs ayında da Kanada'nın, Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendirdiğini iddia etmişti. Trump, komşu ülkenin ABD'ye katılması halinde gümrük vergilerinden kaçınabileceğini ve askeri koruma alabileceğini de belirtmişti.
