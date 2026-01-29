https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/moskova-ve-kievden-yeni-takas-1000-ukrayna-askerine-karsilik-38-rus-askerinin-cenazesi-teslim-1103123312.html

Moskova ve Kiev'den yeni takas: 1000 Ukrayna askerine karşılık 38 Rus askerinin cenazesi teslim edildi

Moskova ve Kiev'den yeni takas: 1000 Ukrayna askerine karşılık 38 Rus askerinin cenazesi teslim edildi

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki görüşmeler sırasında varılan mutabakat çerçevesinde askerlerinin cenazelerini takas etmeyi sürdürüyor. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul anlaşmaları kapsamında bugün yeni bir cenaze takası gerçekleştirdiğini duyurdu.Medinskiy'in açıklamasına göre Moskova, Kiev'e 1000 Ukrayna askerinin cenazesini teslim ederken karşılığında 38 Rus askerinin cenazesini aldı.Rusya ve Ukrayna heyetleri bu yıl 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz olmak üzere üç kez görüşmüştü. Son görüşmede taraflar, ağır yaralı ve hasta takasının süresiz olarak devam edilmesini kabul etmişti. Moskova, Kiev’e 3 bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek her taraftan en az 1.200 asker esiri takas etmeyi teklif etmişti.Aynı zamanda Rusya, siyasi, insani ve askeri konulara ilişkin üç çalışma grubu oluşturulmasını önermişti, ancak Ukrayna hiçbir yanıt vermemişti. Müzakere süreci bu tarihten beri askıda kalıyor.

