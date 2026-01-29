https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/israilde-yaklasik-262-milyar-dolarlik-butce-onaylandi-1103108692.html

İsrail'de yaklaşık 262 milyar dolarlık bütçe onaylandı

İsrail'de yaklaşık 262 milyar dolarlık bütçe onaylandı

29.01.2026

İsrail'de 2026 yılı devlet bütçesi ilk oylamada onaylandı. İki günlük gecikmenin ardından bütçe tasarısı 55 'hayır' oyuna karşı 62 'evet' oyuyla onaylandı.Gecikme, koalisyonun ultra-Ortodoks'ların (Haredi) taleplerine rağmen Tevrat okulu öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa konusunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandı. Yaşanan krizin aşılmasının ardından mecliste yapılan ilk oylamada kabul edildi.Kabul edilen bütçe tasarısına göre, İsrail'in 2026 bütçesi yaklaşık 811.74 milyar şekel (yaklaşık 262 milyar dolar) olarak belirlendi.Bütçedeki 580.75 milyar şekelin (yaklaşık 187 milyar dolar) cari bütçeye, 230,99 milyar şekeli (yaklaşık 74,5 milyar dolar) ise kalkınma ve sermaye hesabı bütçeye ayrıldığı kaydedildi.İlk oylamanın ardından iki oylama daha yapılması ve hükümetin bütçe için en geç 31 Mart'a kadar meclisten üç onay almış olması gerekiyor. Bütçenin ilk onayı ve nihai onayı arasında en az 60 gün olması şartı bulunuyor. Bütçenin martta yapılacak oylamalarda İsrail Meclisi'nden geçmemesi halinde 3 ay içinde erken seçime gidilecek.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, geçmemesi halinde ülkeyi erken seçime götürecek yıllık bütçe oylamasında Ultra-Ortodoks partilerin olası boykotunu engelleme çabasıyla 26 Ocak'ta acil toplantı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

