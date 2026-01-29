Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/merkezin-rezervlerinde-yeni-rekor-205-milyar-177-milyon-dolarla-tarihi-yuksek-seviyeye-cikti-1103123869.html
Merkez'in rezervlerinde yeni rekor: 205 milyar 177 milyon dolarla tarihi yüksek seviyeye çıktı
Merkez'in rezervlerinde yeni rekor: 205 milyar 177 milyon dolarla tarihi yüksek seviyeye çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında 215 milyar 614 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T15:14+0300
2026-01-29T15:14+0300
ekonomi̇
merkez bankası
i̇stanbul
rezerv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg
Merkez Bankası rezervleri üst üste ikinci haftada rekor kırdı.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 23 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artışla 86 milyar 202 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Ocak'ta 84 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar artışla 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 614 milyon dolara yükseldi.Böylece toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/merkez-bankasi-baskani-karahan-siki-para-politikasi-durusunu-surdurecegiz-1103078657.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ce6db8dd3e7896a3f1fda7e4d1f50640.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez'in rezervlerinde yeni rekor
merkez'in rezervlerinde yeni rekor

Merkez'in rezervlerinde yeni rekor: 205 milyar 177 milyon dolarla tarihi yüksek seviyeye çıktı

15:14 29.01.2026
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında 215 milyar 614 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Merkez Bankası rezervleri üst üste ikinci haftada rekor kırdı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 23 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artışla 86 milyar 202 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Ocak'ta 84 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar artışla 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 614 milyon dolara yükseldi.
Böylece toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
TÜRKİYE
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz
27 Ocak, 21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала