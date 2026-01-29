https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/lavrov-rusya-bmden-donbass-novorossiya-ve-kirimin-kendi-kaderini-tayin-hakkinin-taninmasini-istedi-1103129697.html

Lavrov: Rusya, BM’den Donbass, Novorossiya ve Kırım’ın ‘kendi kaderini tayin’ hakkının tanınmasını istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın BM'ye başvurarak, Grönland örneğine benzer şekilde Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının kendi kaderini tayin... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091028190_0:17:779:455_1920x0_80_0_0_034339b009afcb7cf30e18a242df84c6.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TGRT ve Türkiye gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin Birleşmiş Milletler’e (BM) resmen başvurarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının kendi kaderini tayin hakkının tanınması konusunda resmi görüş istediğini söyledi.Lavrov, Batı’nın geçmişte Kosova’nın bağımsızlığı konusunda “kendi kaderini tayin hakkını” tek ve temel kriter ilan ettiğini anımsatarak, şunları ifade etti:Kosovalı Arnavutların dil, okul gibi haklarının ellerinden alınmadığını, buna karşılık Kırım, Donbass ve Novorossiya’da Ukrayna makamlarının Rusça’yı ve birçok hakkı yasakladığını savunan Lavrov, BM Genel Sekreterliği’ni de taraflı davranmakla suçladı.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

