Lavrov: Rusya, BM'den Donbass, Novorossiya ve Kırım'ın 'kendi kaderini tayin' hakkının tanınmasını istedi
Lavrov: Rusya, BM’den Donbass, Novorossiya ve Kırım’ın ‘kendi kaderini tayin’ hakkının tanınmasını istedi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın BM'ye başvurarak, Grönland örneğine benzer şekilde Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının kendi kaderini tayin... 29.01.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TGRT ve Türkiye gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin Birleşmiş Milletler’e (BM) resmen başvurarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının kendi kaderini tayin hakkının tanınması konusunda resmi görüş istediğini söyledi.Lavrov, Batı’nın geçmişte Kosova’nın bağımsızlığı konusunda “kendi kaderini tayin hakkını” tek ve temel kriter ilan ettiğini anımsatarak, şunları ifade etti:Kosovalı Arnavutların dil, okul gibi haklarının ellerinden alınmadığını, buna karşılık Kırım, Donbass ve Novorossiya’da Ukrayna makamlarının Rusça’yı ve birçok hakkı yasakladığını savunan Lavrov, BM Genel Sekreterliği’ni de taraflı davranmakla suçladı.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın BM'ye başvurarak, Grönland örneğine benzer şekilde Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının kendi kaderini tayin hakkının tanınıp tanınmayacağı konusunda açıklık talep ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TGRT ve Türkiye gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin Birleşmiş Milletler’e (BM) resmen başvurarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının kendi kaderini tayin hakkının tanınması konusunda resmi görüş istediğini söyledi.
Eğer BM Genel Sekreteri ve kolektif BM yönetimi, Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını, kaderlerine dışarıdan değil bizzat kendilerinin karar vereceğini kamuoyu önünde söylüyorsa, aynı hakkı Donbass, Novorossiya ve elbette Kırım halkı için de tanıyıp tanımadıklarını sorduk.
Lavrov, Batı’nın geçmişte Kosova’nın bağımsızlığı konusunda “kendi kaderini tayin hakkını” tek ve temel kriter ilan ettiğini anımsatarak, şunları ifade etti:

BM yönetimi bunu sorgusuz sualsiz kabul etti. Kosova’da referandum yapılmadı; sadece ‘Kosova artık bağımsız’ denildi ve böylece Sırp halkı ve tarihi hiçe sayıldı. Buna karşın Kırım’da tüm kurallara uygun bir referandum düzenlendiğinde, Batı bu kez ‘burada kendi kaderini tayin hakkı geçerli değil, toprak bütünlüğü geçerlidir' dedi.

Kosovalı Arnavutların dil, okul gibi haklarının ellerinden alınmadığını, buna karşılık Kırım, Donbass ve Novorossiya’da Ukrayna makamlarının Rusça’yı ve birçok hakkı yasakladığını savunan Lavrov, BM Genel Sekreterliği’ni de taraflı davranmakla suçladı.
BM Sekretaryası ve onun yönetimi, Ukrayna’daki Nazi rejimini korumak isteyenlere açıkça destek veriyor. Bu tutum, Genel Sekreter’in yetki sınırlarını aşıyor. BM Şartı’nın 100. maddesinde kayıtlı tarafsızlık ve hiçbir devletten talimat almama yükümlülüklerini yerine getirmiyor.
Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Avrupa ve Kiev, ABD’nin planını değiştirerek Ukrayna çözüm planlarından azınlık haklarının korunmasına ilişkin maddeleri çıkardı.
Ukrayna krizindeki asıl sorun toprak değil, Rusya karşıtı ‘Nazi ideolojisi’ taşıyan rejimdir.
Rusya’nın ‘gizli bilgileri sızdırma’ geleneği yok, müzakerelere ciddi yaklaşılması gerekiyor.
Vladimir Zelenskiy’in ‘50 bin Rus’un öldürülmesi’ yönündeki çağrısı ‘akıl sağlığının yerinde olmadığını’ gösterdiyor.
Baltık ülkeleri, Almanya, Fransa, Mark Rutte ve Ursula von der Leyen, Rusya’nın sözde 3. Dünya Savaşı hazırlığı yaptığı yönündeki iddiaları kasıtlı biçimde yayıyor.
Avrupa elitleri, seçmeni konsolide etmek ve iktidarını korumak için “Rus tehdidi”ni kullanıyor.
ABD’li uzmanlar, Rusya’nın Grönland üzerinde herhangi bir talebi bulunmadığı görüşünde.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonda asıl amacı “Venezüella petrolüydü”.
