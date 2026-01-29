https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/kolombiyada-radarda-kaybolmustu-ucaktaki-herkes-hayatini-kaybetti-1103108553.html
Kolombiya’da radarda kaybolmuştu: Uçaktaki herkes hayatını kaybetti
Kolombiya’da radarda kaybolmuştu: Uçaktaki herkes hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kolombiya’nın Kuzey Santander bölgesinde düşen küçük uçakta, aralarında Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya’nın da bulunduğu 15 kişi yaşamını... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T03:07+0300
2026-01-29T03:07+0300
2026-01-29T03:07+0300
dünya
kolombiya
uçak
kaza
uçak kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_586e242ea22af6af506778edf44f5c18.jpg
Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.7 ceset bulunduKuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da bulunuyor.Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait Satena şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kolombiyada-yolcu-ucagi-radarda-kayboldu-15-kisiden-haber-alinamiyor-1103107101.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_efec4da60116a87fac1f6b324fa0ca4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kolombiya, uçak, kaza, uçak kazası
kolombiya, uçak, kaza, uçak kazası
Kolombiya’da radarda kaybolmuştu: Uçaktaki herkes hayatını kaybetti
Kolombiya’nın Kuzey Santander bölgesinde düşen küçük uçakta, aralarında Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya’nın da bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi.
Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.
Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor."
Hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da bulunuyor.
Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait Satena şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu.