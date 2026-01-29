https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/kolombiyada-radarda-kaybolmustu-ucaktaki-herkes-hayatini-kaybetti-1103108553.html

Kolombiya’da radarda kaybolmuştu: Uçaktaki herkes hayatını kaybetti

Kolombiya’nın Kuzey Santander bölgesinde düşen küçük uçakta, aralarında Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya’nın da bulunduğu 15 kişi yaşamını... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.7 ceset bulunduKuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da bulunuyor.Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait Satena şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu.

