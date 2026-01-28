https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kolombiyada-yolcu-ucagi-radarda-kayboldu-15-kisiden-haber-alinamiyor-1103107101.html
Kolombiya’da yolcu uçağı radarda kayboldu: 15 kişiden haber alınamıyor
Kolombiya’da yolcu uçağı radarda kayboldu: 15 kişiden haber alınamıyor
Sputnik Türkiye
Kolombiya’da Satena Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, Cucuta–Ocana seferi sırasında irtibatının kesildiği bildirildi. Radardan kaybolan uçakla ilgili... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T23:44+0300
2026-01-28T23:44+0300
2026-01-28T23:44+0300
dünya
uçak
özel uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak bileti
uçak kazası
uçak kazaları
kolombiya
kolombiya hava kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092592804_0:26:746:445_1920x0_80_0_0_3c81d273118eb985eec3df551471894e.png
13 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu Satena Havayolları’na ait bir yolcu uçağıyla radar bağlantısı kesildi.Yetkililer, Cucuta–Ocana seferi sırasında bağlantısı kesilen uçakta Kolombiya Temsilciler Meclisi üyesi bir milletvekilinin de bulunabileceğine dair iddialar olduğunu, ancak bu bilginin henüz teyit edilmediğini açıkladı.Satena Havayolları tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından tüm mevcut imkanların seferber edildiği, Kolombiya Havacılık Kuvvetleri Komuta Kontrol Merkezi'yle Sivil Havacılık Teknik ve Kaza Araştırma Birimi'yle koordinasyon sağlandığı duyuruldu.Radar verilerine göre uçağın son sinyal verdiği noktanın, Catatumbo bölgesindeki bir alan olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/hindistanda-kucuk-ucak-dustu-maharashtra--eyaleti-bakan-yardimcisi-dahil-can-kayiplari-var-1103085377.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092592804_59:0:686:470_1920x0_80_0_0_6618ce55a86e6eb88227554350011611.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, uçak kazası, uçak kazaları, kolombiya, kolombiya hava kuvvetleri
uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, uçak kazası, uçak kazaları, kolombiya, kolombiya hava kuvvetleri
Kolombiya’da yolcu uçağı radarda kayboldu: 15 kişiden haber alınamıyor
Kolombiya’da Satena Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, Cucuta–Ocana seferi sırasında irtibatının kesildiği bildirildi. Radardan kaybolan uçakla ilgili yerel yetkililerin kriz masası oluşturduğu belirtildi.
13 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu Satena Havayolları’na ait bir yolcu uçağıyla radar bağlantısı kesildi.
Yetkililer, Cucuta–Ocana seferi sırasında bağlantısı kesilen uçakta Kolombiya Temsilciler Meclisi üyesi bir milletvekilinin de bulunabileceğine dair iddialar olduğunu, ancak bu bilginin henüz teyit edilmediğini açıkladı.
Satena Havayolları tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından tüm mevcut imkanların seferber edildiği, Kolombiya Havacılık Kuvvetleri Komuta Kontrol Merkezi'yle Sivil Havacılık Teknik ve Kaza Araştırma Birimi'yle koordinasyon sağlandığı duyuruldu.
Radar verilerine göre uçağın son sinyal verdiği noktanın, Catatumbo bölgesindeki bir alan olduğu ifade edildi.