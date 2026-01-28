https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kolombiyada-yolcu-ucagi-radarda-kayboldu-15-kisiden-haber-alinamiyor-1103107101.html

Kolombiya’da yolcu uçağı radarda kayboldu: 15 kişiden haber alınamıyor

Kolombiya’da Satena Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, Cucuta–Ocana seferi sırasında irtibatının kesildiği bildirildi. Radardan kaybolan uçakla ilgili... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

13 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu Satena Havayolları’na ait bir yolcu uçağıyla radar bağlantısı kesildi.Yetkililer, Cucuta–Ocana seferi sırasında bağlantısı kesilen uçakta Kolombiya Temsilciler Meclisi üyesi bir milletvekilinin de bulunabileceğine dair iddialar olduğunu, ancak bu bilginin henüz teyit edilmediğini açıkladı.Satena Havayolları tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından tüm mevcut imkanların seferber edildiği, Kolombiya Havacılık Kuvvetleri Komuta Kontrol Merkezi'yle Sivil Havacılık Teknik ve Kaza Araştırma Birimi'yle koordinasyon sağlandığı duyuruldu.Radar verilerine göre uçağın son sinyal verdiği noktanın, Catatumbo bölgesindeki bir alan olduğu ifade edildi.

