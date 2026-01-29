Kayak merkezlerinin kar kalınlıkları: Hafta sonu yaklaşırken en fazla kar Palandöken'de
Okullarda ara tatili devam ederken kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. İşte 28 Ocak itibariyle Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları.
Okullara verilen ara tatil sona ererken hafta sonunu kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler için kar kalınlıkları açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak itibariyle verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı şöyle sıralandı:
Palandöken - 232 cm
Ergan - 192 cm
Kartalkaya - 180 cm
Hakkari - 161 cm
Nemrut - 160 cm
Kümbet - 144 cm
Yıldızdağı - 136 cm
Sarıkamış - 135 cm
Konaklı - 132 cm
Karabük - 120 cm
Erciyes - 105 cm
Yalnızçam - 94 cm
Yedi Kuyular - 94 cm
Uludağ - 82 cm
Davraz - 81 cm
Çambaşı - 80 cm
Yıldıztepe - 80 cm
Murat Dağı - 73 cm
Gevaş Abalı - 47 cm
Zigana - 46 cm
Ilgaz - 43 cm
Hesarek - 39 cm
Kartepe - 38 cm
Denizli - 35 cm
Süleymaniye - 32 cm
Akdağ - 26 cm
Mersivan - 23 cm
Saklıkent - 15 cm
Bozdağ - 12 cm
Elmadağ - 4 cm