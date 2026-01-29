https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/kayak-merkezlerinin-kar-kalinliklari-hafta-sonu-yaklasirken-en-fazla-kar-palandokende-1103116097.html

Kayak merkezlerinin kar kalınlıkları: Hafta sonu yaklaşırken en fazla kar Palandöken'de

Okullarda ara tatili devam ederken kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. İşte 28 Ocak itibariyle... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Okullara verilen ara tatil sona ererken hafta sonunu kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler için kar kalınlıkları açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak itibariyle verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı şöyle sıralandı:

