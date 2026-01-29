Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/kayak-merkezlerinin-kar-kalinliklari-hafta-sonu-yaklasirken-en-fazla-kar-palandokende-1103116097.html
Kayak merkezlerinin kar kalınlıkları: Hafta sonu yaklaşırken en fazla kar Palandöken'de
Kayak merkezlerinin kar kalınlıkları: Hafta sonu yaklaşırken en fazla kar Palandöken'de
Sputnik Türkiye
Okullarda ara tatili devam ederken kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. İşte 28 Ocak itibariyle... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T11:07+0300
2026-01-29T11:07+0300
yaşam
palandöken
kar kalınlığı
kayak merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103116527_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_f8f57e382d96ac495f6044908e37e065.jpg
Okullara verilen ara tatil sona ererken hafta sonunu kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler için kar kalınlıkları açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak itibariyle verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı şöyle sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/akom-tahminini-guncelledi-tarih-verildi-istanbula-kar-yagisi-uyarisi-1103114705.html
palandöken
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103116527_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_8cf123ce7a30abc8a01aa084317768f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
palandöken, kar kalınlığı, kayak merkezi
palandöken, kar kalınlığı, kayak merkezi

Kayak merkezlerinin kar kalınlıkları: Hafta sonu yaklaşırken en fazla kar Palandöken'de

11:07 29.01.2026
© AA / Yusuf OkurKayak merkezleri
Kayak merkezleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AA / Yusuf Okur
Abone ol
Okullarda ara tatili devam ederken kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. İşte 28 Ocak itibariyle Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları.
Okullara verilen ara tatil sona ererken hafta sonunu kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler için kar kalınlıkları açıklandı.
© AA / Kemal ÖzdemirKayak merkezleri
Kayak merkezleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
Kayak merkezleri
© AA / Kemal Özdemir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak itibariyle verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı şöyle sıralandı:
Palandöken - 232 cm
Ergan - 192 cm
Kartalkaya - 180 cm
Hakkari - 161 cm
Nemrut - 160 cm
Kümbet - 144 cm
Yıldızdağı - 136 cm
Sarıkamış - 135 cm
Konaklı - 132 cm
Karabük - 120 cm
Erciyes - 105 cm
Yalnızçam - 94 cm
Yedi Kuyular - 94 cm
Uludağ - 82 cm
Davraz - 81 cm
Çambaşı - 80 cm
Yıldıztepe - 80 cm
Murat Dağı - 73 cm
Gevaş Abalı - 47 cm
Zigana - 46 cm
Ilgaz - 43 cm
Hesarek - 39 cm
Kartepe - 38 cm
Denizli - 35 cm
Süleymaniye - 32 cm
Akdağ - 26 cm
Mersivan - 23 cm
Saklıkent - 15 cm
Bozdağ - 12 cm
Elmadağ - 4 cm
istanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
TÜRKİYE
AKOM tahminini güncelledi, tarih verildi: İstanbul'a kar yağışı uyarısı
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала