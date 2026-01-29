https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/istanbulda-cezaevi-nakil-araci-devrildi-yaralilar-var-1103126584.html

İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: Yaralılar var

Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi.

İstanbul'da cezaevi aracı devrildi.Hasdal-Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.Ekipler kaza bölgesindeDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

