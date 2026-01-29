Türkiye
İstanbul
İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: Yaralılar var
İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: Yaralılar var
İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: Yaralılar var
Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi. 29.01.2026
İstanbul'da cezaevi aracı devrildi.Hasdal-Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.Ekipler kaza bölgesindeDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
16:45 29.01.2026
İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi
Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi.
İstanbul'da cezaevi aracı devrildi.
Hasdal-Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Ekipler kaza bölgesinde

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
