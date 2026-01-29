https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/fed-baskani-powell-385-trilyon-dolarlik-abd-borcu-surdurulebilir-degil-1103107633.html
Fed Başkanı Powell: 38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.Görev süresi sona erdiğinde yerine geçecek isme vereceği tavsiye sorulan Powell, ''Siyasetten uzak dursun'' dedi.Fed’in bağımsızlığına ilişkin konuşan Powell, ''Eğer bu bağımsızlık kaybedilirse, kurumun güvenilirliğini yeniden tesis etmek çok zor olur. İnsanlar, kararlarımızı toplumun geneli için değil de belirli grupları kayırmak amacıyla aldığımıza inanırsa, bu güveni geri kazanmak kolay olmaz” ifadelerini kullandı.ABD’nin ulusal borcuna ilişkin endişelerini de dile getiren Powell, ''38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil'' şeklinde konuştu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.
Görev süresi sona erdiğinde yerine geçecek isme vereceği tavsiye sorulan Powell, ''Siyasetten uzak dursun'' dedi.
Fed’in bağımsızlığına ilişkin konuşan Powell, ''Eğer bu bağımsızlık kaybedilirse, kurumun güvenilirliğini yeniden tesis etmek çok zor olur. İnsanlar, kararlarımızı toplumun geneli için değil de belirli grupları kayırmak amacıyla aldığımıza inanırsa, bu güveni geri kazanmak kolay olmaz” ifadelerini kullandı.
ABD’nin ulusal borcuna ilişkin endişelerini de dile getiren Powell, ''38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil'' şeklinde konuştu.