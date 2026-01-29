https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/fed-baskani-powell-385-trilyon-dolarlik-abd-borcu-surdurulebilir-degil-1103107633.html

Fed Başkanı Powell: 38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil

Fed Başkanı Powell: 38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil

Sputnik Türkiye

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’nin ulusal borcunun 38.5 trilyon dolara ulaşmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Powell, mevcut borç seviyesinin... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T00:36+0300

2026-01-29T00:36+0300

2026-01-29T00:36+0300

ekonomi̇

abd

merkez bankası

fed

dolar

dolar/tl

dolar rezervi

dolar fiyatı beklentisi

petro-dolar

petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735087_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_25518538cab450b56df2b3df976d981c.jpg

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.Görev süresi sona erdiğinde yerine geçecek isme vereceği tavsiye sorulan Powell, ''Siyasetten uzak dursun'' dedi.Fed’in bağımsızlığına ilişkin konuşan Powell, ''Eğer bu bağımsızlık kaybedilirse, kurumun güvenilirliğini yeniden tesis etmek çok zor olur. İnsanlar, kararlarımızı toplumun geneli için değil de belirli grupları kayırmak amacıyla aldığımıza inanırsa, bu güveni geri kazanmak kolay olmaz” ifadelerini kullandı.ABD’nin ulusal borcuna ilişkin endişelerini de dile getiren Powell, ''38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/fed-politika-faizini-350-375-araliginda-sabit-birakti-1103106447.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, merkez bankası, fed, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, dolar fiyatı beklentisi, petro-dolar, petrol, brent petrol, petrol boru hattı, küresel petrol talebi