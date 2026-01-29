Türkiye
Fed Başkanı Powell: 38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil
Fed Başkanı Powell: 38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'nin ulusal borcunun 38.5 trilyon dolara ulaşmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Powell, mevcut borç seviyesinin... 29.01.2026
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.Görev süresi sona erdiğinde yerine geçecek isme vereceği tavsiye sorulan Powell, ''Siyasetten uzak dursun'' dedi.Fed’in bağımsızlığına ilişkin konuşan Powell, ''Eğer bu bağımsızlık kaybedilirse, kurumun güvenilirliğini yeniden tesis etmek çok zor olur. İnsanlar, kararlarımızı toplumun geneli için değil de belirli grupları kayırmak amacıyla aldığımıza inanırsa, bu güveni geri kazanmak kolay olmaz” ifadelerini kullandı.ABD’nin ulusal borcuna ilişkin endişelerini de dile getiren Powell, ''38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil'' şeklinde konuştu.
00:36 29.01.2026
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’nin ulusal borcunun 38.5 trilyon dolara ulaşmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Powell, mevcut borç seviyesinin sürdürülebilir olmadığını söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.
Görev süresi sona erdiğinde yerine geçecek isme vereceği tavsiye sorulan Powell, ''Siyasetten uzak dursun'' dedi.
Fed’in bağımsızlığına ilişkin konuşan Powell, ''Eğer bu bağımsızlık kaybedilirse, kurumun güvenilirliğini yeniden tesis etmek çok zor olur. İnsanlar, kararlarımızı toplumun geneli için değil de belirli grupları kayırmak amacıyla aldığımıza inanırsa, bu güveni geri kazanmak kolay olmaz” ifadelerini kullandı.
ABD’nin ulusal borcuna ilişkin endişelerini de dile getiren Powell, ''38.5 trilyon dolarlık ABD borcu sürdürülebilir değil'' şeklinde konuştu.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
DÜNYA
Fed, politika faizini 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı
Dün, 22:03
