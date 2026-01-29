https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/amerikan-basini-suudi-ve-israilli-yetkililer-olasi-iran-saldirisini-gorusmek-icin-washingtonda-1103123490.html

Amerikan basını: Suudi ve İsrailli yetkililer, olası İran saldırısını görüşmek için Washington'da

Amerikan basını: Suudi ve İsrailli yetkililer, olası İran saldırısını görüşmek için Washington'da

Suudi Arabistan ve İsrail’den üst düzey savunma ve istihbarat yetkilileri, Amerikan basınına göre, Trump’ın askeri saldırıları değerlendirdiği bir dönemde bu hafta İran konulu görüşmeler için Washington’da ağırlanıyor.

Konuya aşina iki ABD’li yetkili ve iki başka kaynak’ın Virginia merkezli Axios’a verdiği bilgiye göre İsrail askeri istihbaratının başındaki Şlomi Binder, salı ve çarşamba günleri Pentagon, CIA ve Beyaz Saray’da üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptı.Konuya aşina bir kaynak, yayın organına Binder’ın Trump yönetiminin talep ettiği İran’a dair spesifik istihbarat bilgilerini aktarmak için Washington’a geldiğini aktardı.Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman’ın da Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray’da, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilci Steve Witkoff dahil İran odaklı görüşmeler yapması beklendiği de aktarıldı.Prens Halid’in bugün ve cuma günleri Washington’da olacağı aktarıldı.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, salı günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a Suudi Arabistan’ın, ABD’nin olası bir saldırı için kendi hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini söylemişti.ABD-İran geriliminde son durumŞu an ABD ile İran arasında ciddi bir müzakere bulunmuyor. İranlı yetkililer, ABD’nin saldırması halinde sert misilleme tehdidini defalarca dile getirdi.USS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, dün İran açıklarında topladığı donanmanın Venezuela’dakinden daha büyük olduğunu söyledi ve “zaman daralıyor” dedi.

