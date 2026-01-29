Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/hegseth-pentagon-iran-hakkinda-trumpin-istedigi-her-seyi-yapmaya-hazir-1103131193.html
Hegseth: Pentagon, İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır
Hegseth: Pentagon, İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır
Pentagon Şefi Pete Hegseth, Pentagon'un İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
dünya
abd
pete hegseth
donald trump
i̇ran
pentagon
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, Pentagon'un İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın beklediği her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:Hegseth, İran'ın ABD ile anlaşma yapma konusunda tüm seçeneklere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/arakci-devrim-muhafizlarini-teror-listesine-almak-buyuk-bir-stratejik-hata-1103130327.html
i̇ran
abd, pete hegseth, donald trump, i̇ran, pentagon
abd, pete hegseth, donald trump, i̇ran, pentagon

Hegseth: Pentagon, İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır

21:41 29.01.2026
Pentagon Şefi Pete Hegseth, Pentagon'un İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, Pentagon'un İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın beklediği her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:
"Trump'ın Pentagon'dan beklediği her şeyi yerine getirmeye hazır olacağız"
Hegseth, İran'ın ABD ile anlaşma yapma konusunda tüm seçeneklere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
DÜNYA
Arakçi: Devrim Muhafızlarını ‘terör listesine’ almak büyük bir stratejik hata
20:45
