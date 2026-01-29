https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/hegseth-pentagon-iran-hakkinda-trumpin-istedigi-her-seyi-yapmaya-hazir-1103131193.html
Hegseth: Pentagon, İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır
29.01.2026
2026-01-29T21:41+0300
2026-01-29T21:41+0300
2026-01-29T21:41+0300
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, Pentagon'un İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın beklediği her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:Hegseth, İran'ın ABD ile anlaşma yapma konusunda tüm seçeneklere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
