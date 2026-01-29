https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/hegseth-pentagon-iran-hakkinda-trumpin-istedigi-her-seyi-yapmaya-hazir-1103131193.html

Hegseth: Pentagon, İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır

Hegseth: Pentagon, İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır

Pentagon Şefi Pete Hegseth, Pentagon'un İran hakkında 'Trump'ın istediği her şeyi' yapmaya hazır olduğunu ifade etti. 29.01.2026

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, Pentagon'un İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın beklediği her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:Hegseth, İran'ın ABD ile anlaşma yapma konusunda tüm seçeneklere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

