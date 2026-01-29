https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/gorusme-gundemi-aciklandi-iran-disisleri-bakani-arakci-yarin-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1103119783.html

Görüşme gündemi açıklandı: İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Görüşme gündemi açıklandı: İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

türki̇ye

pjak

pkk

i̇ran

türkiye

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının AA'ya yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, mevkidaşı Arakçi ile yapacağı görüşmelerde 'tarihi bağlara sahip Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi' doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor.İranBakan Fidan'ın görüşmelerde, 'iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi, Türkiye'nin İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi, Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkati çekmesi ve mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi' öngörüldüğü ifade edildi. PKK/PJAKFidan'ın, 'Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi planlanan görüşmelerde, terör örgütü PKK'nın İran kolu PKK/PJAK'ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek, son hadiselerin, PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının' altını çizmesi beklendiği vurgulandı.Gazze'Gazze barış planının ikinci aşaması kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılması da dahil olmak üzere, Türkiye'nin sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması öngörülen Fidan'ın, Gazzelilerin kendi topraklarında kalmalarını ve huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını mümkün kılacak şartların oluşturulmasını teminen, Gazze'nin yeniden imarının desteklendiğini kaydetmesi ve İsrail’in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkelerinin dayanışma ve işbirliği anlayışıyla hareket etmesi gerektiğine dikkati çekmesi' planlanıyor.SuriyeBakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca, 'Suriye'de barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması gerekliliği çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurgulaması ve DEAŞ mahkumlarının transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye'de ateşkesin muhafaza edilmesinin önemine' işaret etmesi öngörülüyor.

türki̇ye

i̇ran

pjak, pkk, i̇ran, türkiye