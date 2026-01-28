Arakçi: Ordumuz herhangi̇ bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazır durumda, parmakları tetikte
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin tehditlerine sert yanıt verdi. Arakçi, İran’a yönelik olası bir saldırıya Silahlı Kuvvetlerin anında ve güçlü şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu vurgularken, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve adil, baskıdan uzak bir nükleer anlaşmaya açık olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik tehditleri üzerine bir mesaj paylaştı. Arakçi, İran'a yönelik herhangi bir saldırıda ülkenin karşılık vermeye hazır durumda olduğunu bildirdi.
Açıklamasında Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz, sevgili topraklarımıza, havamıza ve denizimize yönelik herhangi̇ bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazır durumda; parmakları tetikte.
12 Gün Savaşı'ndan çıkarılan değerli dersler, daha güçlü, hızlı ve kapsamlı bir şekilde karşılık vermemizi sağladı.
Aynı zamanda İran, her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşılamıştır; bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalıdır.
Bu tür silahların güvenlik hesaplamalarımızda yeri yoktur ve biz bunları edinmeye asla çalışmadık.