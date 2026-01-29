https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/futurist-kurzweilden-insanlik-tekillige-19-yil-icinde-ulasacak-iddiasi-1103124332.html

Fütürist Kurzweil’den ‘insanlık tekilliğe 19 yıl içinde ulaşacak’ iddiası

ABD’li bilgisayar bilimci ve fütürist Ray Kurzweil, insanlığın ‘makine ile bedenin birleşmesini’ temsil eden ‘tekillik’e 2045 yılında ulaşacağını öne sürüyor.

Fütüristler uzun zamandır, insan ve yapay zekanın birleşeceği an olarak tanımlanan ‘tekillik’i tartışıyor. Bu kavram, kuantum fiziği dünyasından ödünç alınmış durumda.Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve fütürist Ray Kurzweil, insanlığın uzun süredir ‘tekillik’ olarak bilinen bir geleceğe doğru ilerlediğine inanıyor; yani insan ile makinenin birleştiği bir ana.Kurzweil, 1999 yılında, insanlığın saniyede bir trilyon hesaplama yapabilen bir teknolojiye ulaşması halinde genel yapay zekanın mümkün olacağını öne sürmüş ve bunun 2029 yılında gerçekleşeceğini tahmin etmişti.O dönemde uzmanlar bu fikri alaya almış, bunun en az bir yüzyıl süreceğini düşünmüştü. Ancak Kurzweil’in öngördüğü takvimin gerçekleşmesine yalnızca birkaç yıl kalmışken, onlarca yıl önce yapılan bu tahmin giderek daha büyük bir ağırlık kazanıyor.Kontrol altına alınabilir mi?Kurzweil, The Singularity is Nearer (Tekillik Daha da Yakın) adlı kitabında, bu fikirlerini daha da güçlendirdi.Kurzweil’e göre, 2045 yılına kadar, yani yalnızca 19 yıl içinde, insanlar, kılcal damarlarımıza yerleştirilen nanobotlar aracılığıyla oluşturulacak beyin arayüzleri sayesinde zekayı milyon kat artıracak.“Doğal zekamız ile sibernetik zekamızın bir birleşimi olacağız” diyen Kurzweil, The Guardian’a verdiği bir röportajda şöyle devam ediyor:Bu yaklaşım, insan ile makine arasındaki boşluğu fiziksel müdahaleye daha yakın bir birleşmeyle kapatmayı öngörse de, diğer filozoflar ve yapay zeka uzmanları da bir tür birleşmenin kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir.Hatta bazı açılardan, bunun şimdiden başladığını düşünüyorlar. Oxford Üniversitesi’nden Marcus du Sautoy, “Bence hibrit bir geleceğe doğru gidiyoruz” derken, Popular Mechanics’e şunları söyledi:“Hala yüksek düzeyde bilince sahip tek varlıkların biz olduğumuza inanıyoruz. Ancak bu, benzersiz olmadığımızı fark ettiğimiz yolculuğun bir parçası. Merkezde değiliz.”

