https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/teknoloji-devi-o-listeyi-acikladi-yapay-zeka-en-cok-bu-20-meslegi-tehdit-ediyor-1100265467.html

Teknoloji devi o listeyi açıkladı: Yapay zeka en çok bu 20 mesleği tehdit ediyor

Teknoloji devi o listeyi açıkladı: Yapay zeka en çok bu 20 mesleği tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Microsoft’un araştırmasına göre yapay zekâ en çok tercümanlar, tarihçiler, yazarlar, gazeteciler ve matematikçiler gibi bilgiye dayalı meslekleri etkiliyor.

2025-10-17T12:35+0300

2025-10-17T12:35+0300

2025-10-17T12:35+0300

ekonomi̇

sky news

microsoft

ai

londra

haberler

yapay zeka

yapay zeka mühendisliği

yapay zeka uygulamaları

meslek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090246477_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_d607bc58053af654455a3f073e598ab8.png

Teknoloji devi Microsoft, yapay zekânın (AI) insan iş gücüyle en fazla örtüştüğü meslekleri belirledi.Araştırmaya göre, çevirmenler, tarihçiler, yazarlar, matematikçiler ve gazeteciler gibi bilgi ve iletişim odaklı meslekler yapay zekâdan en çok etkilenecek alanların başında geliyor.Microsoft’un araştırması, yapay zekânın belirli meslekleri tamamen ortadan kaldırmak yerine, bu mesleklerdeki görevlerin önemli bir kısmını “otomatik olarak destekleyebileceğini” gösteriyor.Microsoft: Yapay zeka tüm meslekleri tamamen devralamazMicrosoft Research bünyesinde görev yapan kıdemli araştırmacı Kiran Tomlinson, yapay zekânın birçok görevde üretkenliği artırdığını ancak tek başına tam bir meslek icra edemediğini vurguladı.Tomlinson, Sky News’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:Microsoft’un çalışması, yapay zekâ sohbet robotlarının hangi meslek kategorilerinde verimlilik aracı olarak kullanılabileceğini inceliyor; doğrudan iş kaybına değil, görev değişimine odaklanıyor.Analist uyardı: “Yapay zekâ beyaz yakalıların işine göz dikti”Londra merkezli yatırım firması Panmure Liberum analisti Joachim Klement, Microsoft’un verilerini yorumlayarak daha karamsar bir tablo çizdi.Klement, “Yapay zeka işinize geliyor, en azından beyaz yakalı bir çalışansanız” diyerek teknolojinin birçok ofis işini insan gücüne gerek kalmadan yapabilecek seviyeye geldiğini belirtti.En riskli 20 meslekMicrosoft’un yapay zekâ ile en yüksek görev örtüşmesine sahip meslekleri şu şekilde sıralandı:Araştırmada ayrıca, hemşireler, gemi mühendisleri, sıva ustaları ve su arıtma tesisi operatörleri gibi fiziksel iş gücüne dayalı mesleklerin yapay zekâdan en az etkilenecek gruplar arasında olduğu vurgulandı.Yapay zekânın etkisi mesleklerin doğasına göre değişiyorUzmanlara göre, yapay zekânın en hızlı nüfuz ettiği alanlar veri analizi, içerik üretimi ve dil işleme ile ilgili meslekler.Fiziksel emek, insan teması veya duyusal karar verme gerektiren işlerde ise AI entegrasyonu sınırlı kalıyor.Klement, araştırmanın maaş verilerini içermediğini belirterek şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/okullarin-2026-yili-pansiyon-ucretleri-belli-oldu-1100263840.html

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

microsoft yapay zekâ araştırması, ai meslek riski, yapay zekâ hangi işleri tehdit ediyor, yapay zeka iş kaybı, microsoft ai listesi, beyaz yakalı işler, ai overlap, joachim klement, kiran tomlinson, yapay zekâ meslekler