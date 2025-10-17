Teknoloji devi o listeyi açıkladı: Yapay zeka en çok bu 20 mesleği tehdit ediyor
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMeslek
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Microsoft’un yayımladığı yeni araştırma, yapay zekânın en fazla “görev örtüşmesi” yaşadığı meslekleri sıraladı. Listeye göre tercümanlar, tarihçiler, yazarlar ve gazeteciler, yapay zekâ tarafından en fazla etkilenecek meslek grupları arasında yer alıyor.
Teknoloji devi Microsoft, yapay zekânın (AI) insan iş gücüyle en fazla örtüştüğü meslekleri belirledi.
Araştırmaya göre, çevirmenler, tarihçiler, yazarlar, matematikçiler ve gazeteciler gibi bilgi ve iletişim odaklı meslekler yapay zekâdan en çok etkilenecek alanların başında geliyor.
Microsoft’un araştırması, yapay zekânın belirli meslekleri tamamen ortadan kaldırmak yerine, bu mesleklerdeki görevlerin önemli bir kısmını “otomatik olarak destekleyebileceğini” gösteriyor.
Microsoft: Yapay zeka tüm meslekleri tamamen devralamaz
Microsoft Research bünyesinde görev yapan kıdemli araştırmacı Kiran Tomlinson, yapay zekânın birçok görevde üretkenliği artırdığını ancak tek başına tam bir meslek icra edemediğini vurguladı.
Tomlinson, Sky News’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Yapay zeka, özellikle araştırma, yazma ve iletişimle ilgili görevlerde güçlü bir destek sağlıyor. Ancak hiçbir mesleği tamamen yerine getirebileceğini göstermiyor.”
Microsoft’un çalışması, yapay zekâ sohbet robotlarının hangi meslek kategorilerinde verimlilik aracı olarak kullanılabileceğini inceliyor; doğrudan iş kaybına değil, görev değişimine odaklanıyor.
Analist uyardı: “Yapay zekâ beyaz yakalıların işine göz dikti”
Londra merkezli yatırım firması Panmure Liberum analisti Joachim Klement, Microsoft’un verilerini yorumlayarak daha karamsar bir tablo çizdi.
Klement, “Yapay zeka işinize geliyor, en azından beyaz yakalı bir çalışansanız” diyerek teknolojinin birçok ofis işini insan gücüne gerek kalmadan yapabilecek seviyeye geldiğini belirtti.
En riskli 20 meslek
Microsoft’un yapay zekâ ile en yüksek görev örtüşmesine sahip meslekleri şu şekilde sıralandı:
Tercümanlar ve çevirmenler – yüzde 98
Tarihçiler – yüzde 91
Matematikçiler – yüzde 91
Editörler ve düzeltmenler – yüzde 91
Otomatik makine kodlayıcılar – yüzde 90
Yazarlar ve romancılar – yüzde 85
İstatistik asistanları – yüzde 85
Satış temsilcileri – yüzde 84
Teknik yazarlar – yüzde 83
Gazeteciler – yüzde 81
Uçuş ve yolcu görevlileri – yüzde 80
Telefon operatörleri – yüzde 80
Yayıncılar ve radyo sunucuları – yüzde 74
Web geliştiriciler – yüzde 73
Araştırmada ayrıca, hemşireler, gemi mühendisleri, sıva ustaları ve su arıtma tesisi operatörleri gibi fiziksel iş gücüne dayalı mesleklerin yapay zekâdan en az etkilenecek gruplar arasında olduğu vurgulandı.
Yapay zekânın etkisi mesleklerin doğasına göre değişiyor
Uzmanlara göre, yapay zekânın en hızlı nüfuz ettiği alanlar veri analizi, içerik üretimi ve dil işleme ile ilgili meslekler.
Fiziksel emek, insan teması veya duyusal karar verme gerektiren işlerde ise AI entegrasyonu sınırlı kalıyor.
Klement, araştırmanın maaş verilerini içermediğini belirterek şunları ekledi:
“Su arıtma tesisinde çalışmak finans sektörüne göre hem daha az kazandırıyor hem de literal anlamda kötü kokuyor.”