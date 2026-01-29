https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/fransiz-uzman-bati-kaybeden-damgasindan-kacinmak-icin-ukraynada-itibar-kurtarici-bir-baris-1103128127.html

Fransız uzman: Batı, 'kaybeden' damgasından kaçınmak için Ukrayna’da ‘itibar kurtarıcı’ bir barış anlaşması arıyor

Fransız uzman: Batı, 'kaybeden' damgasından kaçınmak için Ukrayna'da 'itibar kurtarıcı' bir barış anlaşması arıyor

Uzmanlara göre ABD ve Batılı müttefikler, Ukrayna savaşında 'kaybeden taraf' olarak görülmemek için imaj kurtarıcı bir barış düzenlemesi üzerinde duruyor...

Fransız jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa ve Birleşik Krallık askerlerinin konuşlandırılmasını ve ABD desteğini öngören, çok konuşulan Ukrayna güvenlik garantilerini 'kesin bir engel' olarak nitelendirdi. Gourdon, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede bunun nedenini, “Rusya’nın Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin bulunmasına resmi olarak karşı çıkması” şeklinde açıkladı.Gourdon, “Bu, fiilen Ukrayna’yı NATO üyesi yapar ki bildiğim kadarıyla Rusya’nın kabul etmeye hazır olduğu bir şey değil” diye ekledi.Uzman ayrıca, Washington’ın “birçok dış bölgeden çekilme” ve Kuzey-Güney Amerika ile Asya-Pasifik’e odaklanma söylemine rağmen, gerçek politikaların belirsizliğini koruduğunu belirtti. Bunun nedenini ise, neo-muhafazakar kanada mensup olan Rubio’nun dünya genelinde geniş bir ABD askeri varlığını sürdürmekten yana olmasına bağladı.Gourdon’a göre Rubio’nun Ukrayna güvenlik garantileri planı birkaç senaryoya yol açabilir:Gourdon’a göre nihai kararın ne olacağı hala belirsiz; çünkü ABD ve Batı Avrupa güçleri, Ukrayna çatışmasını 'tamamen kaybetmiş gibi görünmemek' için bir tür itibar kurtarıcı formül üzerinde çalışmak istiyor.

