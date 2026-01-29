Türkiye
Fransız uzman: Batı, 'kaybeden' damgasından kaçınmak için Ukrayna'da 'itibar kurtarıcı' bir barış anlaşması arıyor
Fransız uzman: Batı, 'kaybeden' damgasından kaçınmak için Ukrayna’da ‘itibar kurtarıcı’ bir barış anlaşması arıyor
Uzmanlara göre ABD ve Batılı müttefikler, Ukrayna savaşında 'kaybeden taraf' olarak görülmemek için imaj kurtarıcı bir barış düzenlemesi üzerinde duruyor... 29.01.2026
Fransız jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa ve Birleşik Krallık askerlerinin konuşlandırılmasını ve ABD desteğini öngören, çok konuşulan Ukrayna güvenlik garantilerini 'kesin bir engel' olarak nitelendirdi. Gourdon, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede bunun nedenini, “Rusya’nın Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin bulunmasına resmi olarak karşı çıkması” şeklinde açıkladı.Gourdon, “Bu, fiilen Ukrayna’yı NATO üyesi yapar ki bildiğim kadarıyla Rusya’nın kabul etmeye hazır olduğu bir şey değil” diye ekledi.Uzman ayrıca, Washington’ın “birçok dış bölgeden çekilme” ve Kuzey-Güney Amerika ile Asya-Pasifik’e odaklanma söylemine rağmen, gerçek politikaların belirsizliğini koruduğunu belirtti. Bunun nedenini ise, neo-muhafazakar kanada mensup olan Rubio’nun dünya genelinde geniş bir ABD askeri varlığını sürdürmekten yana olmasına bağladı.Gourdon’a göre Rubio’nun Ukrayna güvenlik garantileri planı birkaç senaryoya yol açabilir:Gourdon’a göre nihai kararın ne olacağı hala belirsiz; çünkü ABD ve Batı Avrupa güçleri, Ukrayna çatışmasını 'tamamen kaybetmiş gibi görünmemek' için bir tür itibar kurtarıcı formül üzerinde çalışmak istiyor.
abd, ukrayna, rusya, nato, batı, avrupa birliği, avrupa, barış
19:36 29.01.2026
European Commission President Ursula von der Leyen, from left, British Prime Minister Keir Starmer, Finland's President Alexander Stubb, Ukraine's Volodymyr Zelensky, President Donald Trump, France's President Emmanuel Macron, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Germany's Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary General Mark Rutte pose for a group photo in the Grand Foyer of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington.
European Commission President Ursula von der Leyen, from left, British Prime Minister Keir Starmer, Finland's President Alexander Stubb, Ukraine's Volodymyr Zelensky, President Donald Trump, France's President Emmanuel Macron, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Germany's Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary General Mark Rutte pose for a group photo in the Grand Foyer of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Uzmanlara göre ABD ve Batılı müttefikler, Ukrayna savaşında 'kaybeden taraf' olarak görülmemek için imaj kurtarıcı bir barış düzenlemesi üzerinde duruyor. Ancak olası güvenlik garantileri Moskova’nın sert itirazlarıyla karşılaşıyor.
Fransız jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa ve Birleşik Krallık askerlerinin konuşlandırılmasını ve ABD desteğini öngören, çok konuşulan Ukrayna güvenlik garantilerini 'kesin bir engel' olarak nitelendirdi. Gourdon, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede bunun nedenini, “Rusya’nın Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin bulunmasına resmi olarak karşı çıkması” şeklinde açıkladı.
Gourdon, “Bu, fiilen Ukrayna’yı NATO üyesi yapar ki bildiğim kadarıyla Rusya’nın kabul etmeye hazır olduğu bir şey değil” diye ekledi.
Uzman ayrıca, Washington’ın “birçok dış bölgeden çekilme” ve Kuzey-Güney Amerika ile Asya-Pasifik’e odaklanma söylemine rağmen, gerçek politikaların belirsizliğini koruduğunu belirtti. Bunun nedenini ise, neo-muhafazakar kanada mensup olan Rubio’nun dünya genelinde geniş bir ABD askeri varlığını sürdürmekten yana olmasına bağladı.
Gourdon’a göre Rubio’nun Ukrayna güvenlik garantileri planı birkaç senaryoya yol açabilir:
Son 50 yıldır iki Kore arasında geçerli olan modele benzer bir formül” ortaya çıkabilir; bu da 'kalıcı bir bölünme' ve Ukrayna tarafında konuşlu ABD askerleri anlamına gelir.
Ukrayna, Donbass üzerindeki hak iddiasını sürdürür; bu iddia “Batı tarafından açıkça desteklenir”.
Bir tür karşılıklı taviz (quid pro quo) düzenlemesi” yapılabilir. Örneğin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Porkkala deniz üssü örneğinde olduğu gibi Finlandiya’ya asker konuşlandırılması ya da “ilke olarak ABD’nin kabul etmeyeceği” Rus birliklerinin Küba’da konuşlandırılması gibi.
Batı’nın Ukrayna’ya silah göndermesi konusunda ise “katı sınırlar ve denetim” olması gerektiğini vurgulayan Gourdon, bu silahların “Rusya sınırına ya da Rusya-Ukrayna arasındaki kontrol hattına yakın yerlere konuşlandırılmaması” gerektiğini söyledi.
Gourdon’a göre nihai kararın ne olacağı hala belirsiz; çünkü ABD ve Batı Avrupa güçleri, Ukrayna çatışmasını 'tamamen kaybetmiş gibi görünmemek' için bir tür itibar kurtarıcı formül üzerinde çalışmak istiyor.
Özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna’da bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
13:41
