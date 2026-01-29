https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/ekonomist-peter-schiff-altindaki-yukselis-buyuk-bir-dolar-krizinin-habercisi-1103122067.html

Ekonomist Peter Schiff: Altındaki yükseliş büyük bir dolar krizinin habercisi

Ekonomist Peter Schiff: Altındaki yükseliş büyük bir dolar krizinin habercisi

Sputnik Türkiye

2008 ekonomik krizini öngören ekonomist Peter Schiff, altın fiyatlarındaki yükselişin yalnızca bir korunma aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun ABD doları için yaklaşan büyük bir krizin işareti olduğunu söyledi.

2026-01-29T13:21+0300

2026-01-29T13:21+0300

2026-01-29T13:21+0300

ekonomi̇

peter schiff

ekonomik kriz

altın

dolar

düşüş

abd

abd

sheffield

fox business

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103121904_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a5485b9a4c9c9a406ba20e1eaeda9536.jpg

Peter Schiff, Fox Business’ta yayınlanan 'The Claman Countdown' programında yaptığı değerlendirmede, “Altın ve gümüş, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ya da gelecek yıl yaşanacak daha büyük bir krize işaret ediyor. Bir ABD doları krizi ve egemen borç krizi yolundayız” dedi.'2008 krizini piknik gibi gösterecek'Merkez bankalarının giderek daha fazla altın almasına dikkat çeken Schiff, “Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Doları ve ABD Hazine tahvillerini elden çıkarıyorlar. Önümüzdeki kriz, 2008 finansal krizini bir piknik gibi gösterecek” ifadelerini kullandı.Schiff’e eleştiriler: Kehanette bulunuyorAncak Schiff’in bu karamsar tabloyu çizmesine eleştiriler de geldi. Independent Women’s Forum kıdemli politika analisti Carrie Sheffield, Fox News Digital’a yaptığı açıklamada, 'bazı yorumcuların 'televizyon görünürlüğü için abartılı kehanetlerde bulunduğunu' savundu.Sheffield, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine atıfla, enflasyonun Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde, Biden yönetimine kıyasla daha düşük seyrettiğini söyledi.‘Enflasyon çok daha yıkıcı olacak’Buna karşın Schiff, açıklanan ekonomik verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Schiff, “Bu rakamlar son derece çarpıtılmış, ileride revize edilecek ve büyük ölçüde enflasyondan etkileniyor. Enflasyon önümüzdeki yıllarda, Biden dönemindekinden çok daha yıkıcı olacak. Altın ve gümüş bize bunu söylüyor; bunlar birer uyar” dedi.'Üretmediğimiz malları dünyadan alıyoruz'Schiff ayrıca, ABD ekonomisinin küresel sisteme bağımlı olduğunu vurgulayarak, “Üretmediğimiz malları dünyadan alıyoruz, biriktirmediğimiz parayı dünyadan borçlanıyoruz. Trump bunu tersinden okuyor. Dünya ekonomisi bizim sayemizde işlemiyor; bizim ekonomimiz dünya sayesinde ayakta duruyor” ifadelerini kullandı.ABD dolarının rezerv para statüsünün zayıfladığını savunan Schiff, 'Dünya ABD’nin altından halıyı çekiyor. Dolar çökecek ve yerini altın alacak' dedi. Schiff’e göre altın fiyatları için bir üst sınır yok, çünkü 'doların bir tabanı kalmadı.'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/rekorlar-art-arda-geldi-altin-ve-gumusun-ardindan-platin-ve-bakir-da-zirveye-cikti-1103112827.html

abd

sheffield

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomi, ekonomik kriz, beklenti, peter schiff açıklama, altın, dolar, rekor, düşüş, haberler, ekonomi haberleri