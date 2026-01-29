Türkiye
Dünyada bir ilk: Dubai’de altınla kaplı 'Altın Sokağı' projesi
Dünyada bir ilk: Dubai’de altınla kaplı 'Altın Sokağı' projesi
Sputnik Türkiye
Dubai, küresel altın ve mücevher ticaretindeki konumunu güçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olacak 'Altın Sokağı' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Dubai, Dubai Altın Bölgesi’nde 'Altın Sokağı' adını verdiği projeyi tanıttı.Binden fazla perakendeciyi ve küresel altın ticareti ortaklarını bir araya getirecek proje, emirlikte lüksü, ticareti ve turizmi yeniden tanımlamayı hedefliyor.Altın Sokağı’nın, altınla kaplı bir cadde de dahil olmak üzere dikkat çekici mimari unsurlar içereceği belirtilirken, tasarım ve inşaat sürecine ilişkin ayrıntıların aşamalar halinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
Dünyada bir ilk: Dubai’de altınla kaplı 'Altın Sokağı' projesi

21:32 29.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAltın Sokağı
Altın Sokağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Dubai, küresel altın ve mücevher ticaretindeki konumunu güçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olacak 'Altın Sokağı' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Dubai, Dubai Altın Bölgesi’nde 'Altın Sokağı' adını verdiği projeyi tanıttı.
Binden fazla perakendeciyi ve küresel altın ticareti ortaklarını bir araya getirecek proje, emirlikte lüksü, ticareti ve turizmi yeniden tanımlamayı hedefliyor.
Altın Sokağı’nın, altınla kaplı bir cadde de dahil olmak üzere dikkat çekici mimari unsurlar içereceği belirtilirken, tasarım ve inşaat sürecine ilişkin ayrıntıların aşamalar halinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
