Dünyada bir ilk: Dubai’de altınla kaplı 'Altın Sokağı' projesi

Dünyada bir ilk: Dubai’de altınla kaplı 'Altın Sokağı' projesi

Dubai, küresel altın ve mücevher ticaretindeki konumunu güçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olacak 'Altın Sokağı' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Dubai, Dubai Altın Bölgesi’nde 'Altın Sokağı' adını verdiği projeyi tanıttı.Binden fazla perakendeciyi ve küresel altın ticareti ortaklarını bir araya getirecek proje, emirlikte lüksü, ticareti ve turizmi yeniden tanımlamayı hedefliyor.Altın Sokağı’nın, altınla kaplı bir cadde de dahil olmak üzere dikkat çekici mimari unsurlar içereceği belirtilirken, tasarım ve inşaat sürecine ilişkin ayrıntıların aşamalar halinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

