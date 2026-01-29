https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/disisleri-bakani-hakan-fidan-abd-buyukelcisi-tom-barrack-ile-gorustu-1103119250.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı sosyal medyası üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü aktarıldı.Açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan , ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

