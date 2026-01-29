Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medyası üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü aktarıldı.Açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan , ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.
12:32 29.01.2026 (güncellendi: 12:35 29.01.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medyası üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan , ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.
