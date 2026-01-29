https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/disisleri-bakani-hakan-fidan-abd-buyukelcisi-tom-barrack-ile-gorustu-1103119250.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü
29.01.2026
Dışişleri Bakanlığı sosyal medyası üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü aktarıldı.Açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan , ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü
12:32 29.01.2026 (güncellendi: 12:35 29.01.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medyası üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan , ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.