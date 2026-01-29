https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/demans-teshisi-konulan-bruce-willisin-esi-konustu-hastaliginin-farkinda-degil-1103126702.html

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in eşi konuştu: 'Hastalığının farkında değil'

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in eşi konuştu: 'Hastalığının farkında değil'

Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, 2023 yılında demans teşhisi konulan ünlü oyuncunun hastalığını 'hiç fark etmediğini' açıkladı.

Ünlü Hollywood oyuncusu Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, eşinin demans hastalığının farkında olmasını açıkladı. Katıldığı bir podcast programında konuşan Heming Willis, 'ünlü oyuncunun hastalığını hiçbir zaman tam olarak kavrayamadığını' belirtti.47 yaşındaki Emma Heming Willis, eşinin durumunu “hem bir nimet hem de bir yük” olarak tanımladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Ünlü oyuncunun eşi, Willis'in 'anosognozi' adı verilen kişinin kendi hastalığını algılayamaması anlamına gelen bir nörolojik rahatsızlığa sahip olduğunu söyledi. Uzmanlar, anosognozinin özellikle nörolojik ve psikiyatrik hastalarda sıkça görüldüğünü belirtiyor.Demans teşhisi konulmuştuWillis ailesi, ünlü oyuncuya 2023 yılında frontotemporal demans teşhisi konulduğunu paylaşmıştı. Emma Heming Willis, eşinin fiziksel olarak hala güçlü olduğunu ve ailesiyle bağını sürdürdüğünü ifade etti. “Biz de onunla birlikte değiştik ve uyum sağladık. Artık iletişim şeklimiz farklı ama hala çok anlamlı ve güzel” dedi.

