https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/demans-teshisi-konulan-bruce-willisin-esi-konustu-hastaliginin-farkinda-degil-1103126702.html
Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in eşi konuştu: 'Hastalığının farkında değil'
Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in eşi konuştu: 'Hastalığının farkında değil'
Sputnik Türkiye
Bruce Willis’in eşi Emma Heming Willis, 2023 yılında demans teşhisi konulan ünlü oyuncunun hastalığını 'hiç fark etmediğini' açıkladı. Emma Heming Willis... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T16:45+0300
2026-01-29T16:45+0300
2026-01-29T16:45+0300
yaşam
hollywood
bruce willis
demans
açıklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103125955_0:2:1024:578_1920x0_80_0_0_e5d9f02d553bdf6bd6c6417499ac7665.jpg
Ünlü Hollywood oyuncusu Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, eşinin demans hastalığının farkında olmasını açıkladı. Katıldığı bir podcast programında konuşan Heming Willis, 'ünlü oyuncunun hastalığını hiçbir zaman tam olarak kavrayamadığını' belirtti.47 yaşındaki Emma Heming Willis, eşinin durumunu “hem bir nimet hem de bir yük” olarak tanımladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Ünlü oyuncunun eşi, Willis'in 'anosognozi' adı verilen kişinin kendi hastalığını algılayamaması anlamına gelen bir nörolojik rahatsızlığa sahip olduğunu söyledi. Uzmanlar, anosognozinin özellikle nörolojik ve psikiyatrik hastalarda sıkça görüldüğünü belirtiyor.Demans teşhisi konulmuştuWillis ailesi, ünlü oyuncuya 2023 yılında frontotemporal demans teşhisi konulduğunu paylaşmıştı. Emma Heming Willis, eşinin fiziksel olarak hala güçlü olduğunu ve ailesiyle bağını sürdürdüğünü ifade etti. “Biz de onunla birlikte değiştik ve uyum sağladık. Artık iletişim şeklimiz farklı ama hala çok anlamlı ve güzel” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/demansla-savasan-bruce-willisin-yeni-fotografi-gundem-oldu-1100821313.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103125955_28:0:939:683_1920x0_80_0_0_3079781211bb27ea8373c79de3036033.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hollywood, bruce willis, demans, açıklama
hollywood, bruce willis, demans, açıklama
Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in eşi konuştu: 'Hastalığının farkında değil'
Bruce Willis’in eşi Emma Heming Willis, 2023 yılında demans teşhisi konulan ünlü oyuncunun hastalığını 'hiç fark etmediğini' açıkladı. Emma Heming Willis, 'anosognozi' adı verilen bu rahatsızlığa ailecek uyum sağladıklarını belirtti.
Ünlü Hollywood oyuncusu Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, eşinin demans hastalığının farkında olmasını açıkladı. Katıldığı bir podcast programında konuşan Heming Willis, 'ünlü oyuncunun hastalığını hiçbir zaman tam olarak kavrayamadığını' belirtti.
47 yaşındaki Emma Heming Willis, eşinin durumunu “hem bir nimet hem de bir yük” olarak tanımladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Bruce hiçbir zaman bu hastalığa sahip olduğunu fark etmedi. Bunu asla tam olarak bağdaştıramadı. Hastalığını bilmiyor olması beni bir anlamda mutlu ediyor. Bunun farkında olmaması, onun için daha huzurlu bir durum.
Ünlü oyuncunun eşi, Willis'in 'anosognozi' adı verilen kişinin kendi hastalığını algılayamaması anlamına gelen bir nörolojik rahatsızlığa sahip olduğunu söyledi. Uzmanlar, anosognozinin özellikle nörolojik ve psikiyatrik hastalarda sıkça görüldüğünü belirtiyor.
Demans teşhisi konulmuştu
Willis ailesi, ünlü oyuncuya 2023 yılında frontotemporal demans teşhisi konulduğunu paylaşmıştı.
Bu hastalık, beynin ön ve yan bölgelerinde küçülmeye yol açarak konuşma, davranış ve kişilik değişimlerine neden oluyor. Hastalığın ilerleyici bir yapıya sahip olduğu ve özellikle 60 yaş altındaki bireylerde görülen en yaygın demans türlerinden biri olduğu belirtiliyor.
Emma Heming Willis, eşinin fiziksel olarak hala güçlü olduğunu ve ailesiyle bağını sürdürdüğünü ifade etti. “Biz de onunla birlikte değiştik ve uyum sağladık. Artık iletişim şeklimiz farklı ama hala çok anlamlı ve güzel” dedi.