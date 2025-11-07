Türkiye
Demansla savaşan Bruce Willis’in yeni fotoğrafı gündem oldu
Demansla savaşan Bruce Willis’in yeni fotoğrafı gündem oldu
Hollywood efsanesi Bruce Willis, ilerleyen demans hastalığına rağmen sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. TMZ'nin yayınladığı kareler, hayranlarını hem...
2025-11-07T14:29+0300
2025-11-07T14:32+0300
yaşam
bruce willis
demi moore
new york post
hollywood
tmz
ucuz roman
pulp fiction
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055279329_0:56:3070:1783_1920x0_80_0_0_ec6e4547ac2b0d7560b1a40cf8583432.jpg
TMZ, demansla mücadele eden 69 yaşındaki Bruce Willis’in sahilde yürüyüş yaparken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Ünlü magazin sitesi, “Willis demansla mücadelesinin ortasında bile harika görünüyor. Durumu iyiye gidiyor gibi” yorumunu yaptı.Fotoğraflarda, aktörün huzurlu bir şekilde deniz kenarında yürüdüğü ve etrafındaki insanlarla selamlaştığı görülüyor.Kızının paylaşımları tartışma yarattıHaziran ayında Bruce Willis’in kızı Tallulah Willis, sosyal medyada babasının bazı özel fotoğraflarını paylaşmıştı. Ancak bu paylaşımlar New York Post dahil pek çok medya organında tartışma yarattı.Bazı kullanıcılar, “babasının rahatsızlığını teşhir ettiğini” savunarak Tallulah’ı eleştirdi. Genç kadın ise tepkilere yanıt verdi:“Ailem olarak bu paylaşımlarda dikkatli olmaya çalışıyoruz. Babamın onurunu koruyarak onu yaşatmak istiyoruz.”Hollywood’un sessiz kahramanıBruce Willis, 1980’lerden bu yana yaklaşık 130 filmde rol aldı. Zor Ölüm (Die Hard), Ucuz Roman (Pulp Fiction), Beşinci Element (The Fifth Element) ve Armageddon gibi filmlerle sinema tarihine adını yazdırdı.Ailesi, 2023 yılında yaptığı açıklamada Willis’e frontotemporal demans teşhisi konduğunu ve hastalığın ilerlediğini duyurmuştu.Ailesinin desteği tamWillis, eski eşi Demi Moore ve üç kızıyla güçlü bir aile bağı sürdürüyor. Eşi Emma Heming Willis de sık sık sosyal medyadan destek mesajları paylaşıyor.Aile, hastalığın seyrine rağmen aktörün moralinin yüksek olduğunu ve “mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü” vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/col-meyvesinden-buyuk-umut-diyabete-dogal-cozum-yolda-1100816817.html
14:29 07.11.2025 (güncellendi: 14:32 07.11.2025)
Abone ol
Hollywood efsanesi Bruce Willis, ilerleyen demans hastalığına rağmen sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. TMZ’nin yayınladığı kareler, hayranlarını hem duygulandırdı hem umutlandırdı. Ailesi, paylaşımlara yönelik eleştirilere yanıt verdi: “Bu anları onun onurunu koruyarak paylaşıyoruz.”
TMZ, demansla mücadele eden 69 yaşındaki Bruce Willis’in sahilde yürüyüş yaparken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Ünlü magazin sitesi, “Willis demansla mücadelesinin ortasında bile harika görünüyor. Durumu iyiye gidiyor gibi” yorumunu yaptı.
Fotoğraflarda, aktörün huzurlu bir şekilde deniz kenarında yürüdüğü ve etrafındaki insanlarla selamlaştığı görülüyor.
Kızının paylaşımları tartışma yarattı

Haziran ayında Bruce Willis’in kızı Tallulah Willis, sosyal medyada babasının bazı özel fotoğraflarını paylaşmıştı. Ancak bu paylaşımlar New York Post dahil pek çok medya organında tartışma yarattı.
Bazı kullanıcılar, “babasının rahatsızlığını teşhir ettiğini” savunarak Tallulah’ı eleştirdi. Genç kadın ise tepkilere yanıt verdi:
“Ailem olarak bu paylaşımlarda dikkatli olmaya çalışıyoruz. Babamın onurunu koruyarak onu yaşatmak istiyoruz.”

Hollywood’un sessiz kahramanı

Bruce Willis, 1980’lerden bu yana yaklaşık 130 filmde rol aldı. Zor Ölüm (Die Hard), Ucuz Roman (Pulp Fiction), Beşinci Element (The Fifth Element) ve Armageddon gibi filmlerle sinema tarihine adını yazdırdı.
Ailesi, 2023 yılında yaptığı açıklamada Willis’e frontotemporal demans teşhisi konduğunu ve hastalığın ilerlediğini duyurmuştu.

Ailesinin desteği tam

Willis, eski eşi Demi Moore ve üç kızıyla güçlü bir aile bağı sürdürüyor. Eşi Emma Heming Willis de sık sık sosyal medyadan destek mesajları paylaşıyor.
Aile, hastalığın seyrine rağmen aktörün moralinin yüksek olduğunu ve “mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü” vurguluyor.
