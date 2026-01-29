https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-israilin-saldirilarina-karsi-ilkeli-davrandi-1103129138.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan, İsrail'in saldırılarına karşı ilkeli davrandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Özbekistan'la son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Özbekistan'la ileriye dönük stratejik adımlarımızı belirledik. Tüm ortak hedeflerimiz için Özbekistan kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına gerekli katkıyı yapma konusunda kararlıyız. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk Dünyası'nın mührünü vuracağımızdan eminiz'' şeklinde konuştu.6 Şubat 2023'te yaşanan Asrın Felaketi'ndeki Özbekistan'ın destekleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Acımız da bir, hüznümüz de bir. Özbekistan 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbekistan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı ilkeli davrandı. Özbek kardeşlerimi yürekten kutluyorum'' dedi.

