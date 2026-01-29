https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-israilin-saldirilarina-karsi-ilkeli-davrandi-1103129138.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan, İsrail'in saldırılarına karşı ilkeli davrandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan, İsrail'in saldırılarına karşı ilkeli davrandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T18:53+0300
2026-01-29T18:53+0300
2026-01-29T18:53+0300
türki̇ye
özbekistan
türkiye
i̇srail
gazze
gazze protestosu
gazze şeridi
ticaret
ticaret bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103128916_0:147:2703:1667_1920x0_80_0_0_55648e91144c03a0d55717d35fa7cc5a.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Özbekistan'la son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Özbekistan'la ileriye dönük stratejik adımlarımızı belirledik. Tüm ortak hedeflerimiz için Özbekistan kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına gerekli katkıyı yapma konusunda kararlıyız. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk Dünyası'nın mührünü vuracağımızdan eminiz'' şeklinde konuştu.6 Şubat 2023'te yaşanan Asrın Felaketi'ndeki Özbekistan'ın destekleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Acımız da bir, hüznümüz de bir. Özbekistan 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbekistan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı ilkeli davrandı. Özbek kardeşlerimi yürekten kutluyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trumpla-telefonda-gorustu-1103079875.html
türki̇ye
özbekistan
i̇srail
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103128916_0:10:2703:2037_1920x0_80_0_0_c00241b30a233b3a2bbb1c27d52a682a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özbekistan, türkiye, i̇srail, gazze, gazze protestosu, gazze şeridi, ticaret, ticaret bakanlığı
özbekistan, türkiye, i̇srail, gazze, gazze protestosu, gazze şeridi, ticaret, ticaret bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan, İsrail'in saldırılarına karşı ilkeli davrandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Özbekistan'la son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Özbekistan'la ileriye dönük stratejik adımlarımızı belirledik. Tüm ortak hedeflerimiz için Özbekistan kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına gerekli katkıyı yapma konusunda kararlıyız. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk Dünyası'nın mührünü vuracağımızdan eminiz'' şeklinde konuştu.
6 Şubat 2023'te yaşanan Asrın Felaketi'ndeki Özbekistan'ın destekleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Acımız da bir, hüznümüz de bir. Özbekistan 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbekistan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı ilkeli davrandı. Özbek kardeşlerimi yürekten kutluyorum'' dedi.