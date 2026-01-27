https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trumpla-telefonda-gorustu-1103079875.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili...
23:25 27.01.2026 (güncellendi: 23:26 27.01.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son gelişmeler, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yle ABD arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların sürdürüleceğini belirterek, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.
Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının eksiksiz uygulanmasına büyük önem verdiğini ifade ederek, bu sürecin ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde yakından takip edildiğini dile getirdi.
Gazze Barış Kurulu’nun çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşasının, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.