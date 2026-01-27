https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trumpla-telefonda-gorustu-1103079875.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

27.01.2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yle ABD arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların sürdürüleceğini belirterek, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının eksiksiz uygulanmasına büyük önem verdiğini ifade ederek, bu sürecin ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde yakından takip edildiğini dile getirdi.Gazze Barış Kurulu’nun çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşasının, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

