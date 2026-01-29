Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Çin’den Ukrayna’nın Oreşnik iddiasına cevap: ‘Asla çatışmaları kışkırtmayız’
Çin’den Ukrayna’nın Oreşnik iddiasına cevap: ‘Asla çatışmaları kışkırtmayız’
Çin Dışişleri Bakanlığı, asla çatışma kışkırtmadıklarını ve her zaman uzlaşma için koşulların yaratılması çağrısında bulunduklarını anımsattı. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna medyasının, Pekin’in Moskova'ya özel ekipman sağlayarak Oreşnik balistik füze sistemi için mühimmat üretimini genişletmesine yardımcı olduğu yönündeki iddiasına cevap verdi.Guo, Çin’in Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşunun net ve tutarlı olduğunu kaydederek şunu dedi:Çin’in tüm tarafları sürekli olarak, gerilimi azaltmanın üç ilkesine uymaya çağırdığını vurgulayan diplomat, şunu ekledi:
12:16 29.01.2026
© Fotoğraf : Çin Dışişleri Bakanlığı
Çin Dışişleri Bakanlığı, asla çatışma kışkırtmadıklarını ve her zaman uzlaşma için koşulların yaratılması çağrısında bulunduklarını anımsattı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna medyasının, Pekin’in Moskova'ya özel ekipman sağlayarak Oreşnik balistik füze sistemi için mühimmat üretimini genişletmesine yardımcı olduğu yönündeki iddiasına cevap verdi.
Guo, Çin’in Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşunun net ve tutarlı olduğunu kaydederek şunu dedi:
Biz asla çatışma çıkarmaya veya bir durumdan faydalanarak herhangi bir avantaj elde etmeye çalışmayız ve kesinlikle sorumluluğu başkalarına yüklemeye kalkışmayız.
Çin’in tüm tarafları sürekli olarak, gerilimi azaltmanın üç ilkesine uymaya çağırdığını vurgulayan diplomat, şunu ekledi:
Çatışma alanının genişlemesini önlemek, çatışmanın tırmanmasını önlemek, provokasyonlardan kaçınmak ve krize siyasi çözüm bulmak için birlikte koşullar oluşturmak.
