Çin’den Ukrayna’nın Oreşnik iddiasına cevap: ‘Asla çatışmaları kışkırtmayız’

Çin Dışişleri Bakanlığı, asla çatışma kışkırtmadıklarını ve her zaman uzlaşma için koşulların yaratılması çağrısında bulunduklarını anımsattı. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna medyasının, Pekin’in Moskova'ya özel ekipman sağlayarak Oreşnik balistik füze sistemi için mühimmat üretimini genişletmesine yardımcı olduğu yönündeki iddiasına cevap verdi.Guo, Çin’in Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşunun net ve tutarlı olduğunu kaydederek şunu dedi:Çin’in tüm tarafları sürekli olarak, gerilimi azaltmanın üç ilkesine uymaya çağırdığını vurgulayan diplomat, şunu ekledi:

