Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cinde-rekor-bayram-hareketliligi--95-milyar-yolculuk-bekleniyor-1103123725.html
Çin’de rekor bayram hareketliliği : 9.5 milyar yolculuk bekleniyor
Çin’de rekor bayram hareketliliği : 9.5 milyar yolculuk bekleniyor
Sputnik Türkiye
Çin’de Ay Yeni Yılı tatili için ülke genelinde rekor düzeyde seyahat bekleniyor. Yetkililer, 40 günlük dönemde toplam yolcu sayısının 9.5 milyara ulaşacağını... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T17:31+0300
2026-01-29T17:31+0300
yaşam
çin
asya & pasifik
tatil
yeni yıl
çin yeni yılı
yolculuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063438548_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3052b88e2330bc784d02f8535b7c3a2.jpg
Çinli yetkililerin açıklamasına göre, Ay Yeni Yılı kapsamında yaşanan geleneksel seyahat döneminde ülke genelinde 9.5 milyar yolculuk yapılması öngörülüyor. Bu rakamın, geçen yıl kaydedilen 9.02 milyar yolculuğun üzerine çıktığı aktarıldı. Söz konusu dönem, Çin’in en yoğun seyahat sezonu olarak biliniyor.Ay Yeni Yılı tatilinin bu yıl ilk kez dokuz güne çıkarıldığı ve 15-23 şubat tarihleri arasında kutlanacağı bildirildi. Yetkililer, bu adımın iç tüketimi canlandırmayı hedeflediğini ifade etti.Ulaşım sistemine büyük yük40 gün süren seyahat döneminin, ülkenin ekonomik canlılığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildiği aktarıldı. Aynı zamanda bu sürecin, Çin’in geniş ulaşım altyapısı için ciddi bir kapasite testi anlamına geldiği belirtildi.Devlet yetkilileri, demiryolu yolcu sayısının 540 milyon, hava yolu yolcu sayısının ise 95 milyon seviyesine ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu rakamların, söz konusu dönem için şimdiye kadarki en yüksek seviyeler olabileceği kaydedildi.Yoğun hatlara ek kapasiteYetkililer, özellikle popüler güzergahlarda ve yoğun talep gören bölgelerde ulaşım kapasitesinin artırılacağını bildirdi. Demiryolu ve hava yolu başta olmak üzere farklı ulaşım türlerinde ek seferlerin devreye alınmasının planlandığı aktarıldı.Turizm ve seyahatin, Çin yönetiminin iç talebi artırmaya yönelik hizmet odaklı büyüme stratejisinde öncelikli alanlar arasında yer aldığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/cin-ticarette-rekor-kirdi-ticaret-fazlasi-12-trilyon-dolara-cikti-1102732437.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063438548_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf4bfe7033ee54489a23de9a93750f70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, asya & pasifik, tatil, yeni yıl, çin yeni yılı, yolculuk
çin, asya & pasifik, tatil, yeni yıl, çin yeni yılı, yolculuk

Çin’de rekor bayram hareketliliği : 9.5 milyar yolculuk bekleniyor

17:31 29.01.2026
© AP Photo / Eugene HoshikoÇin, kalabalık, nüfus
Çin, kalabalık, nüfus - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Abone ol
Çin’de Ay Yeni Yılı tatili için ülke genelinde rekor düzeyde seyahat bekleniyor. Yetkililer, 40 günlük dönemde toplam yolcu sayısının 9.5 milyara ulaşacağını açıkladı.
Çinli yetkililerin açıklamasına göre, Ay Yeni Yılı kapsamında yaşanan geleneksel seyahat döneminde ülke genelinde 9.5 milyar yolculuk yapılması öngörülüyor. Bu rakamın, geçen yıl kaydedilen 9.02 milyar yolculuğun üzerine çıktığı aktarıldı. Söz konusu dönem, Çin’in en yoğun seyahat sezonu olarak biliniyor.
Ay Yeni Yılı tatilinin bu yıl ilk kez dokuz güne çıkarıldığı ve 15-23 şubat tarihleri arasında kutlanacağı bildirildi. Yetkililer, bu adımın iç tüketimi canlandırmayı hedeflediğini ifade etti.

Ulaşım sistemine büyük yük

40 gün süren seyahat döneminin, ülkenin ekonomik canlılığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildiği aktarıldı. Aynı zamanda bu sürecin, Çin’in geniş ulaşım altyapısı için ciddi bir kapasite testi anlamına geldiği belirtildi.
Devlet yetkilileri, demiryolu yolcu sayısının 540 milyon, hava yolu yolcu sayısının ise 95 milyon seviyesine ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu rakamların, söz konusu dönem için şimdiye kadarki en yüksek seviyeler olabileceği kaydedildi.

Yoğun hatlara ek kapasite

Yetkililer, özellikle popüler güzergahlarda ve yoğun talep gören bölgelerde ulaşım kapasitesinin artırılacağını bildirdi. Demiryolu ve hava yolu başta olmak üzere farklı ulaşım türlerinde ek seferlerin devreye alınmasının planlandığı aktarıldı.
Turizm ve seyahatin, Çin yönetiminin iç talebi artırmaya yönelik hizmet odaklı büyüme stratejisinde öncelikli alanlar arasında yer aldığı vurgulandı.
Çin-ABD Ticaret Savaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
EKONOMİ
Çin ticarette rekor kırdı: Ticaret fazlası 1.2 trilyon dolara çıktı
15 Ocak, 19:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала