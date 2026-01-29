https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cinde-rekor-bayram-hareketliligi--95-milyar-yolculuk-bekleniyor-1103123725.html
Çin’de rekor bayram hareketliliği : 9.5 milyar yolculuk bekleniyor
Çinli yetkililerin açıklamasına göre, Ay Yeni Yılı kapsamında yaşanan geleneksel seyahat döneminde ülke genelinde 9.5 milyar yolculuk yapılması öngörülüyor. Bu rakamın, geçen yıl kaydedilen 9.02 milyar yolculuğun üzerine çıktığı aktarıldı. Söz konusu dönem, Çin’in en yoğun seyahat sezonu olarak biliniyor.Ay Yeni Yılı tatilinin bu yıl ilk kez dokuz güne çıkarıldığı ve 15-23 şubat tarihleri arasında kutlanacağı bildirildi. Yetkililer, bu adımın iç tüketimi canlandırmayı hedeflediğini ifade etti.Ulaşım sistemine büyük yük40 gün süren seyahat döneminin, ülkenin ekonomik canlılığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildiği aktarıldı. Aynı zamanda bu sürecin, Çin’in geniş ulaşım altyapısı için ciddi bir kapasite testi anlamına geldiği belirtildi.Devlet yetkilileri, demiryolu yolcu sayısının 540 milyon, hava yolu yolcu sayısının ise 95 milyon seviyesine ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu rakamların, söz konusu dönem için şimdiye kadarki en yüksek seviyeler olabileceği kaydedildi.Yoğun hatlara ek kapasiteYetkililer, özellikle popüler güzergahlarda ve yoğun talep gören bölgelerde ulaşım kapasitesinin artırılacağını bildirdi. Demiryolu ve hava yolu başta olmak üzere farklı ulaşım türlerinde ek seferlerin devreye alınmasının planlandığı aktarıldı.Turizm ve seyahatin, Çin yönetiminin iç talebi artırmaya yönelik hizmet odaklı büyüme stratejisinde öncelikli alanlar arasında yer aldığı vurgulandı.
