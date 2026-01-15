https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/cin-ticarette-rekor-kirdi-ticaret-fazlasi-12-trilyon-dolara-cikti-1102732437.html
Çin ticarette rekor kırdı: Ticaret fazlası 1.2 trilyon dolara çıktı
Resmi verilere göre Çin’in ticaret fazlası geçen yıl yüzde 20 artarak yaklaşık 1.2 trilyon dolarla rekor seviyeye çıktı. ABD’ye ihracattaki düşüşe rağmen diğer... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
Çin hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülkenin ticaret fazlası 2025’te yaklaşık 1.2 trilyon dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye ihracat azalırken, bu düşüşün diğer ülkelere yapılan sevkiyatlarla telafi edildiği bildirildi.Yıl genelinde Çin’in ABD’ye ihracatının yüzde 20 düştüğü, buna karşılık Afrika’ya ihracatın yüzde 26, Güneydoğu Asya’ya yüzde 13, Avrupa Birliği’ne yüzde 8 ve Latin Amerika’ya yüzde 7 arttığı aktarıldı.İhracat rekor kırdı, ithalat durağan kaldıGümrük verilerine göre Çin’in ihracatı geçen yıl yüzde 5.5 artarak 3.77 trilyon dolara yükseldi. İthalatın ise 2.58 trilyon dolar seviyesinde kaldığı bildirildi. Bir önceki yıl ticaret fazlasının 992 milyar doların üzerinde olduğu hatırlatıldı.Aralık ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 6.6, ithalatın ise yüzde 5.7 arttığı belirtildi. Ticaret fazlasının kasım ayında ilk kez 1 trilyon doları aştığı aktarıldı.Ekonomi büyümeyi sürdürdüGüçlü ihracatın, Çin ekonomisinin yıllık büyümesini yaklaşık yüzde 5 seviyesinde tutmasına katkı sağladığı ifade edildi. Ancak bu durumun, bazı ülkelerde ucuz ithalatın yerel sanayilere zarar verdiği endişesini artırdığı aktarıldı.Çin Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Jun, 2026 için dış ticaret ortamının 'zorlu ve karmaşık' olacağını söylerken, ülkenin dış ticaret temellerinin 'sağlam' kaldığını belirtti.
