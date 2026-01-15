Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/cin-ticarette-rekor-kirdi-ticaret-fazlasi-12-trilyon-dolara-cikti-1102732437.html
Çin ticarette rekor kırdı: Ticaret fazlası 1.2 trilyon dolara çıktı
Çin ticarette rekor kırdı: Ticaret fazlası 1.2 trilyon dolara çıktı
Sputnik Türkiye
Resmi verilere göre Çin’in ticaret fazlası geçen yıl yüzde 20 artarak yaklaşık 1.2 trilyon dolarla rekor seviyeye çıktı. ABD’ye ihracattaki düşüşe rağmen diğer... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T19:11+0300
2026-01-15T19:11+0300
ekonomi̇
abd
çin
avrupa birliği
ticaret
dış ticaret fazlası
tarife
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099250866_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b8e6f1fdb775a5bb882b1be55b326cc0.jpg
Çin hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülkenin ticaret fazlası 2025’te yaklaşık 1.2 trilyon dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye ihracat azalırken, bu düşüşün diğer ülkelere yapılan sevkiyatlarla telafi edildiği bildirildi.Yıl genelinde Çin’in ABD’ye ihracatının yüzde 20 düştüğü, buna karşılık Afrika’ya ihracatın yüzde 26, Güneydoğu Asya’ya yüzde 13, Avrupa Birliği’ne yüzde 8 ve Latin Amerika’ya yüzde 7 arttığı aktarıldı.İhracat rekor kırdı, ithalat durağan kaldıGümrük verilerine göre Çin’in ihracatı geçen yıl yüzde 5.5 artarak 3.77 trilyon dolara yükseldi. İthalatın ise 2.58 trilyon dolar seviyesinde kaldığı bildirildi. Bir önceki yıl ticaret fazlasının 992 milyar doların üzerinde olduğu hatırlatıldı.Aralık ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 6.6, ithalatın ise yüzde 5.7 arttığı belirtildi. Ticaret fazlasının kasım ayında ilk kez 1 trilyon doları aştığı aktarıldı.Ekonomi büyümeyi sürdürdüGüçlü ihracatın, Çin ekonomisinin yıllık büyümesini yaklaşık yüzde 5 seviyesinde tutmasına katkı sağladığı ifade edildi. Ancak bu durumun, bazı ülkelerde ucuz ithalatın yerel sanayilere zarar verdiği endişesini artırdığı aktarıldı.Çin Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Jun, 2026 için dış ticaret ortamının 'zorlu ve karmaşık' olacağını söylerken, ülkenin dış ticaret temellerinin 'sağlam' kaldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/dunyadaki-en-buyuk-risklerin-zirvesine-jeoekonomik-catisma-yerlesti-1102730483.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099250866_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4fb8ad0e7ca653668d746dfc06771a4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, avrupa birliği, ticaret, dış ticaret fazlası, tarife
abd, çin, avrupa birliği, ticaret, dış ticaret fazlası, tarife

Çin ticarette rekor kırdı: Ticaret fazlası 1.2 trilyon dolara çıktı

19:11 15.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇin-ABD Ticaret Savaşı
Çin-ABD Ticaret Savaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Resmi verilere göre Çin’in ticaret fazlası geçen yıl yüzde 20 artarak yaklaşık 1.2 trilyon dolarla rekor seviyeye çıktı. ABD’ye ihracattaki düşüşe rağmen diğer pazarlardaki artışın bu tabloyu dengelediği aktarıldı.
Çin hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülkenin ticaret fazlası 2025’te yaklaşık 1.2 trilyon dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye ihracat azalırken, bu düşüşün diğer ülkelere yapılan sevkiyatlarla telafi edildiği bildirildi.
Yıl genelinde Çin’in ABD’ye ihracatının yüzde 20 düştüğü, buna karşılık Afrika’ya ihracatın yüzde 26, Güneydoğu Asya’ya yüzde 13, Avrupa Birliği’ne yüzde 8 ve Latin Amerika’ya yüzde 7 arttığı aktarıldı.

İhracat rekor kırdı, ithalat durağan kaldı

Gümrük verilerine göre Çin’in ihracatı geçen yıl yüzde 5.5 artarak 3.77 trilyon dolara yükseldi. İthalatın ise 2.58 trilyon dolar seviyesinde kaldığı bildirildi. Bir önceki yıl ticaret fazlasının 992 milyar doların üzerinde olduğu hatırlatıldı.
Aralık ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 6.6, ithalatın ise yüzde 5.7 arttığı belirtildi. Ticaret fazlasının kasım ayında ilk kez 1 trilyon doları aştığı aktarıldı.

Ekonomi büyümeyi sürdürdü

Güçlü ihracatın, Çin ekonomisinin yıllık büyümesini yaklaşık yüzde 5 seviyesinde tutmasına katkı sağladığı ifade edildi. Ancak bu durumun, bazı ülkelerde ucuz ithalatın yerel sanayilere zarar verdiği endişesini artırdığı aktarıldı.
Çin Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Jun, 2026 için dış ticaret ortamının 'zorlu ve karmaşık' olacağını söylerken, ülkenin dış ticaret temellerinin 'sağlam' kaldığını belirtti.
Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
DÜNYA
Dünyadaki en büyük risklerin zirvesine ‘jeoekonomik çatışma’ yerleşti
Dün, 12:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала