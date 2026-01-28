Türkiye
Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nde Rusya baş hahamı ile bir araya geldi
Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nde Rusya baş hahamı ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle Rusya Baş Hahamı Berel Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nde Rusya Baş Hahamı Berel Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldiği görüşmede, Nazi Almanyası tarafından öldürülen Sovyet ve Rus Yahudilerinin anısına verilen öneme vurgu yaptı.Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü'ne Rusya’da özel bir anlam atfedildiğini vurgulayarak, Üçüncü Reich’ın işlediği suçların kurbanları arasında bir milyondan fazla Sovyet ve Rus Yahudisinin bulunduğunu anımsattı.Leningrad’ın Nazi kuşatmasından kurtuluşunun da 27 Ocak’a denk geldiğine dikkat çeken Putin, bunun tesadüf olmadığını belirtti.Ayrıca Leningrad kuşatmasını “insanlığa karşı suç” olarak nitelendiren Putin, Nazi rejiminin buradaki amacının sadece askeri değil, tüm birşehri ve sakinlerini yok etmek olduğunu ifade etti.Putin, Rusya’daki farklı dinlere mensup gruplar arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yaparak, dini kültürün toplumsal barışın ve ulusal istikrarın dayanaklarından biri olduğunu söylediRusya’da 14-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Holokost Kurbanlarını Anma Haftası kapsamında 500’ünüzerinde anma, kültürel ve eğitim etkinliği gerçekleştiriliyor.
23:05 28.01.2026 (güncellendi: 23:08 28.01.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nde Rusya Baş Hahamı Berel Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldiği görüşmede, Nazi Almanyası tarafından öldürülen Sovyet ve Rus Yahudilerinin anısına verilen öneme vurgu yaptı.
Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü'ne Rusya’da özel bir anlam atfedildiğini vurgulayarak, Üçüncü Reich’ın işlediği suçların kurbanları arasında bir milyondan fazla Sovyet ve Rus Yahudisinin bulunduğunu anımsattı.
Leningrad’ın Nazi kuşatmasından kurtuluşunun da 27 Ocak’a denk geldiğine dikkat çeken Putin, bunun tesadüf olmadığını belirtti.

Bu günün, BM Genel Kurulu kararıyla Holokost’un Anma Günü ilan edilmesi ve aynı zamanda Leningrad’ın abluka altından kurtarıldığı güne denk gelmesi anlamlıdır.

Ayrıca Leningrad kuşatmasını “insanlığa karşı suç” olarak nitelendiren Putin, Nazi rejiminin buradaki amacının sadece askeri değil, tüm birşehri ve sakinlerini yok etmek olduğunu ifade etti.
Putin, Rusya’daki farklı dinlere mensup gruplar arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yaparak, dini kültürün toplumsal barışın ve ulusal istikrarın dayanaklarından biri olduğunu söyledi
Ülkemizin istikrarı, halklarımız arasındaki iş birliğine dayanıyor. Bu, Rusya’daki her milletin gelişimimize, istikrarımıza ve tüm alanlardaki başarılarımıza sunduğu katkıdır. Bu katkı çok değerlidir ve biz bunu elbette desteklemeyi sürdüreceğiz.
Rusya’da 14-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Holokost Kurbanlarını Anma Haftası kapsamında 500’ünüzerinde anma, kültürel ve eğitim etkinliği gerçekleştiriliyor.
