https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/canakkalede-kuvvetli-saganak-etkili-oldu-1103126112.html
Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı
Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugün için uyarmıştı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T16:17+0300
2026-01-29T16:17+0300
2026-01-29T16:17+0300
türki̇ye
çanakkale
meteoroloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103125769_3:0:3223:1811_1920x0_80_0_0_5e35e45a4158024e14402f90a01410c9.jpg
Çanakkale'de sağanak etkili oldu.Tarım arazilerini su bastıSağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.Belediyeden uyarıÖte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/meteoroloji-uzmanlari-tarih-verip-uyardi-istanbula-tekrar-kar-geliyor-1103056987.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103125769_405:0:2820:1811_1920x0_80_0_0_a757f2f1fb20b7bf4ebd41714f1552f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, meteoroloji
Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı
Meteoroloji'nin bugün için uyarmıştı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor.
Çanakkale'de sağanak etkili oldu.
Tarım arazilerini su bastı
Sağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.
Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.