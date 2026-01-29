https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/canakkalede-kuvvetli-saganak-etkili-oldu-1103126112.html

Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı

Meteoroloji'nin bugün için uyarmıştı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Çanakkale'de sağanak etkili oldu.Tarım arazilerini su bastıSağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.Belediyeden uyarıÖte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

