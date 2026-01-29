Türkiye
Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı
Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı
Meteoroloji'nin bugün için uyarmıştı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor. 29.01.2026
Çanakkale'de sağanak etkili oldu.Tarım arazilerini su bastıSağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.Belediyeden uyarıÖte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı

16:17 29.01.2026
© Mehmet YavaşÇanakkale'de kuvvetli sağanak etkili oldu
Meteoroloji'nin bugün için uyarmıştı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor.
Çanakkale'de sağanak etkili oldu.

Tarım arazilerini su bastı

Sağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.
Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.

Belediyeden uyarı

Öte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
