Batı medyası: Trump, İran'a büyük saldırı düzenlemeyi düşünüyor
Batı medyası: Trump, İran'a büyük saldırı düzenlemeyi düşünüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın, İran'la nükleer anlaşma müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle, bu ülkeye saldırı seçeneklerini değerlendirdiği...
CNN televizyonu, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yürütülen nükleer görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İran'a büyük bir saldırı planladığını öne sürdü.Haberde, “Trump, Washington ile Tahran arasında İran'ın nükleer programını ve balistik füze üretimini kısıtlamaya yönelik ön görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından İran'a yönelik yeni büyük saldırıyı değerlendiriyor” ifadesi kullanıldı.Kaynaklara göre, Trump'ın halihazırda değerlendirdiği seçenekler arasında, İranlı liderlere ve güvenlik personeline, ayrıca nükleer tesislere ve hükümet binalarına yönelik hava saldırıları da yer alıyor.Ancak ABD liderinin henüz nihai bir karar vermediği ve daha önce bölgeye gönderilen taarruz grubunun gelişiyle askeri müdahale yönünde daha fazla seçeneğe sahip olacağına inandığı aktarıldı.Kaynakların anlattığına göre, Trump'ın son günlerde İran'a yönelik tehditlerinin ardından iki taraf arasında önemli bir doğrudan temas daha yaşanmadı.Askeri müdahale tehditleri bağlamında, ABD’nin İranlı yetkililerle görüşmek için ön koşullar ileri sürdüğü bildirilirken bu koşullar arasında, “uranyum zenginleştirmenin tamamen durdurulması, İran'ın balistik füze programına yeni kısıtlamalar getirilmesi ve bölgedeki İran destekli güçlere verilen tüm desteğin sona erdirilmesi” yer alıyor.Daha önce ABD basını, kaynaklara dayandırılan haberde, geçtiğimiz haftanın İran yönündeki gerilimi azaltmaya yönelik görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadığı bildirilmişti. Tahran’ın, Trump'ın taleplerine boyun eğmeyi reddetmeye devam ettiği belirtilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Çarşamba günü, İran'a doğru büyük bir 'donanmanın' ilerlediğini açıklamıştı. İran’ı, Haziran’da yaşanan olaylardan daha da yıkıcı bir saldırıyla tehdit eden Trump, bu olayların ‘tekrarlanmaması’ çağrısında bulunmuştu.
i̇ran
SON HABERLER
09:01 29.01.2026 (güncellendi: 09:04 29.01.2026)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Trump’ın, İran’la nükleer anlaşma müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle, bu ülkeye saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.
CNN televizyonu, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yürütülen nükleer görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İran'a büyük bir saldırı planladığını öne sürdü.
Haberde, “Trump, Washington ile Tahran arasında İran'ın nükleer programını ve balistik füze üretimini kısıtlamaya yönelik ön görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından İran'a yönelik yeni büyük saldırıyı değerlendiriyor” ifadesi kullanıldı.
Kaynaklara göre, Trump'ın halihazırda değerlendirdiği seçenekler arasında, İranlı liderlere ve güvenlik personeline, ayrıca nükleer tesislere ve hükümet binalarına yönelik hava saldırıları da yer alıyor.
Ancak ABD liderinin henüz nihai bir karar vermediği ve daha önce bölgeye gönderilen taarruz grubunun gelişiyle askeri müdahale yönünde daha fazla seçeneğe sahip olacağına inandığı aktarıldı.
Kaynakların anlattığına göre, Trump'ın son günlerde İran'a yönelik tehditlerinin ardından iki taraf arasında önemli bir doğrudan temas daha yaşanmadı.
Askeri müdahale tehditleri bağlamında, ABD’nin İranlı yetkililerle görüşmek için ön koşullar ileri sürdüğü bildirilirken bu koşullar arasında, “uranyum zenginleştirmenin tamamen durdurulması, İran'ın balistik füze programına yeni kısıtlamalar getirilmesi ve bölgedeki İran destekli güçlere verilen tüm desteğin sona erdirilmesi” yer alıyor.
Daha önce ABD basını, kaynaklara dayandırılan haberde, geçtiğimiz haftanın İran yönündeki gerilimi azaltmaya yönelik görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadığı bildirilmişti. Tahran’ın, Trump'ın taleplerine boyun eğmeyi reddetmeye devam ettiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Çarşamba günü, İran'a doğru büyük bir 'donanmanın' ilerlediğini açıklamıştı. İran’ı, Haziran’da yaşanan olaylardan daha da yıkıcı bir saldırıyla tehdit eden Trump, bu olayların ‘tekrarlanmaması’ çağrısında bulunmuştu.
