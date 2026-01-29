https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/bakan-bayraktardan-aciklama-dogalgaz-ve-elektrige-zam-gelecek-mi-1103121579.html

Bakan Bayraktar'dan açıklama: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Şubat ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar merakla beklenen sorunun yanıtını erdi.Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?A Haber'e konuşan Bakan Bayraktar, "Şubat ayı için böyle bir planlama yok." dedi.Bakan Bayraktar, "Doğalgazda kademeli sisteme geçmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Ancak; bu kışa yetişmez." ifadelerini kullandı.

