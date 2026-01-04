https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bakan-bayraktar-acikladi-elektrik-ve-dogalgaza-zam-gelecek-mi-1102474018.html
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
04.01.2026
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündem ve enerji piyasaları hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu.Bakan Bayraktar, iki gün önce Azerbaycan'la yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması imzalandığını belirterek, anlaşmanın Abşeron Sahası’ndan yıllık 2.25 milyar metreküp gazı kapsadığını, 15 yıl sürecek bu anlaşmayla toplamda 33 milyar metreküp doğal gaz temin edileceğini söyledi.Venezüella’da yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarına etkisine de değinen Bakan Bayraktar, ''Beklentilerimiz, dünya petrol piyasalarına şu anda çok fazla negatif etkisi olmayacağı yönünde. Üretim miktarı bakımından baktığımız zaman, dünyadaki üretimin yüzde 1'inden daha az düzeyde bir üretimi var" dedi.Enerji fiyatlarına ilişkin olası zam hakkında da konuşan Bakan Bayraktar, ''Yılda bir kez enflasyon nispetinde bir düzenleme yapıp o şekilde gitmek, sanayicimiz ve iş dünyası için de öngörülebilirliği artırır. Aylık enflasyon güncellemeleri üzerinde de çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki çalışmalara da değinen Bakan Bayraktar, ilk reaktörde tamamlanma oranının yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirterek, “Hedefimiz, ilk reaktörü tamamlayarak 2026 yılında ilk elektriği üretmek. Bu doğrultuda Rusya ve Rosatom'la birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi.
