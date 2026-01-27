https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/aziz-ihsan-aktas-davasi-ertelendi-saniklarin-aylik-gelirleri-aciklandi-1103074470.html

Aziz İhsan Aktaş davası ertelendi: Sanıkların aylık gelirleri açıklandı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yargılanan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın duruşması yarına ertelendi. Tutuklu ve... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103069833_0:34:1442:845_1920x0_80_0_0_7136c4b5be9cb2f4427d8a17307f719e.jpg

İstanbul'da görülen ve 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası yarına ertelendi.Davada, aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılmış 7 belediye başkanının da bulunduğu sanıkların gelir beyanları dikkat çekti.Davanın ana sanığı Aziz İhsan Aktaş, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti. Tutuklu sanık ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin (avukat) ise aylık gelirini 500 bin TL olarak açıkladı.Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar aylık gelirinin 100 bin TL, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 130 bin TL, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 150 bin TL, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise 370 bin TL olduğunu belirtti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, mal varlığına el konulduğu için şu an bir geliri olmadığını ifade ederken, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu açıkladı.

