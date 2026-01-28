https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-irana-buyuk-bir-donanma-gidiyor-hizla-ilerliyor-1103098965.html
Trump: İran’a büyük bir donanma gidiyor, zaman daralıyor
Trump: İran’a büyük bir donanma gidiyor, zaman daralıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’tan yeni bir İran açıklaması geldi. Trump, “İran’a büyük bir donanma gidiyor. Hızla ilerliyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T15:26+0300
2026-01-28T15:26+0300
2026-01-28T15:31+0300
dünya
donald trump
i̇ran
venezuela
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748045_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_91c4eed4589a3b90ce6bacd0ab36d3bb.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformundaki hesabından son dakika bir İran açıklaması yaptı. Trump, açıklamaya "Büyük bir donanma İran’a yöneliyor. Çok güçlü, heyecanlı ve hedefli bir hızla ilerliyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük Uçak Gemisi Abraham Lincoln’ün liderliğinde yola çıkmış durumda" ifadeleriyle başlarken şöyle devam etti: 'Zaman daralıyor' 'Bir sonraki çok daha kötü olacak'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/disisleri-bakani-fidan-irana-saldirmak-dogru-bir-adim-olmaz-1103089023.html
i̇ran
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748045_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_3313419b7ec031b890368e62df4fa877.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇ran, venezuela, abd
donald trump, i̇ran, venezuela, abd
Trump: İran’a büyük bir donanma gidiyor, zaman daralıyor
15:26 28.01.2026 (güncellendi: 15:31 28.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump’tan yeni bir İran açıklaması geldi. Trump, “İran’a büyük bir donanma gidiyor. Hızla ilerliyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo. Zaman daralıyor” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformundaki hesabından son dakika bir İran açıklaması yaptı.
Trump, açıklamaya "Büyük bir donanma İran’a yöneliyor. Çok güçlü, heyecanlı ve hedefli bir hızla ilerliyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük Uçak Gemisi Abraham Lincoln’ün liderliğinde yola çıkmış durumda" ifadeleriyle başlarken şöyle devam etti:
Venezuela’daki gibi, bu filo görevini gerekirse hızla ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetlidir. Umarım İran hızla masaya oturur, adil ile hakkaniyetli bir anlaşma yapar. NÜKLEER SİLAHLAR YOK, tarafların tümü için iyi bir anlaşmadır.
Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran’a daha önce bir kez söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve 'Gece Yarısı Balyozu' operasyonu İran’ın aldığı en büyük darbe oldu.
'Bir sonraki çok daha kötü olacak'
Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunu tekrar yaşanır hale getirmeyin. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim!