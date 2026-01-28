https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-irana-buyuk-bir-donanma-gidiyor-hizla-ilerliyor-1103098965.html

Trump: İran’a büyük bir donanma gidiyor, zaman daralıyor

ABD Başkanı Trump’tan yeni bir İran açıklaması geldi. Trump, “İran’a büyük bir donanma gidiyor. Hızla ilerliyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformundaki hesabından son dakika bir İran açıklaması yaptı. Trump, açıklamaya "Büyük bir donanma İran’a yöneliyor. Çok güçlü, heyecanlı ve hedefli bir hızla ilerliyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük Uçak Gemisi Abraham Lincoln’ün liderliğinde yola çıkmış durumda" ifadeleriyle başlarken şöyle devam etti: 'Zaman daralıyor' 'Bir sonraki çok daha kötü olacak'

