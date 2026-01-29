Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/altin-gumus-ve-bitcoinde-sert-dusus-1103131571.html
Altın, gümüş ve Bitcoin'de sert düşüş
Altın, gümüş ve Bitcoin'de sert düşüş
Sputnik Türkiye
Altın, ons başına 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından 5 bin 300 dolar seviyesine gerilerken, gümüş de tarihi zirvelerden geri çekildi... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T22:12+0300
2026-01-29T22:12+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
gümüş
bitcoin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_939afccf9c2391a0212c638b35adbe29.jpg
Güvenli liman altının ons fiyatı 5 bin 300 dolara kadar düştü.Gerileme, ABD borsalarındaki satış dalgasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi, Microsoft hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle gün içinde yüzde 2’ye varan kayıplar yaşadı.Ocak ayında yüzde 25’ten fazla değer kazanan altın, ons başına yaklaşık 5 bin 600 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Gümüş ise ons başına 120 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Değerli metal, 2025’teki güçlü yükselişin ardından bu yıl başından bu yana yüzde 42 prim yaptı.En büyük kripto para birimi Bitcoin ise bugün yüzde 5’in üzerinde düşüşle yaklaşık 84 bin dolar seviyesine geriledi. Ethereum yaklaşık yüzde 6 düşüşle 2 bin 850 dolar civarına çekilirken, daha küçük ölçekli altcoinlerde kayıplar çok daha sert yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/dolar-zayifladi-altin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1103106320.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7119d94d27d050f45500db4addf80183.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, gümüş, bitcoin
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, gümüş, bitcoin

Altın, gümüş ve Bitcoin'de sert düşüş

22:12 29.01.2026
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AA
Abone ol
Altın, ons başına 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından 5 bin 300 dolar seviyesine gerilerken, gümüş de tarihi zirvelerden geri çekildi. Böylece değerli metallerde son haftalarda yaşanan sert yükseliş, kısa bir soluklanma sürecine girmiş oldu.
Güvenli liman altının ons fiyatı 5 bin 300 dolara kadar düştü.
Gerileme, ABD borsalarındaki satış dalgasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi, Microsoft hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle gün içinde yüzde 2’ye varan kayıplar yaşadı.
Ocak ayında yüzde 25’ten fazla değer kazanan altın, ons başına yaklaşık 5 bin 600 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Gümüş ise ons başına 120 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Değerli metal, 2025’teki güçlü yükselişin ardından bu yıl başından bu yana yüzde 42 prim yaptı.
En büyük kripto para birimi Bitcoin ise bugün yüzde 5’in üzerinde düşüşle yaklaşık 84 bin dolar seviyesine geriledi. Ethereum yaklaşık yüzde 6 düşüşle 2 bin 850 dolar civarına çekilirken, daha küçük ölçekli altcoinlerde kayıplar çok daha sert yaşanıyor.
Dolar ve altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
EKONOMİ
Dolar zayıfladı: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Dün, 21:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала