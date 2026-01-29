https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/altin-gumus-ve-bitcoinde-sert-dusus-1103131571.html

Altın, gümüş ve Bitcoin'de sert düşüş

Altın, gümüş ve Bitcoin'de sert düşüş

Sputnik Türkiye

Altın, ons başına 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından 5 bin 300 dolar seviyesine gerilerken, gümüş de tarihi zirvelerden geri çekildi... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T22:12+0300

2026-01-29T22:12+0300

2026-01-29T22:12+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

gümüş

bitcoin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_939afccf9c2391a0212c638b35adbe29.jpg

Güvenli liman altının ons fiyatı 5 bin 300 dolara kadar düştü.Gerileme, ABD borsalarındaki satış dalgasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi, Microsoft hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle gün içinde yüzde 2’ye varan kayıplar yaşadı.Ocak ayında yüzde 25’ten fazla değer kazanan altın, ons başına yaklaşık 5 bin 600 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Gümüş ise ons başına 120 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Değerli metal, 2025’teki güçlü yükselişin ardından bu yıl başından bu yana yüzde 42 prim yaptı.En büyük kripto para birimi Bitcoin ise bugün yüzde 5’in üzerinde düşüşle yaklaşık 84 bin dolar seviyesine geriledi. Ethereum yaklaşık yüzde 6 düşüşle 2 bin 850 dolar civarına çekilirken, daha küçük ölçekli altcoinlerde kayıplar çok daha sert yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/dolar-zayifladi-altin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1103106320.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, gümüş, bitcoin