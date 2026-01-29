https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/altin-gumus-ve-bitcoinde-sert-dusus-1103131571.html
Altın, gümüş ve Bitcoin'de sert düşüş
Altın, gümüş ve Bitcoin'de sert düşüş
Sputnik Türkiye
Altın, ons başına 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından 5 bin 300 dolar seviyesine gerilerken, gümüş de tarihi zirvelerden geri çekildi... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T22:12+0300
2026-01-29T22:12+0300
2026-01-29T22:12+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
gümüş
bitcoin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_939afccf9c2391a0212c638b35adbe29.jpg
Güvenli liman altının ons fiyatı 5 bin 300 dolara kadar düştü.Gerileme, ABD borsalarındaki satış dalgasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi, Microsoft hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle gün içinde yüzde 2’ye varan kayıplar yaşadı.Ocak ayında yüzde 25’ten fazla değer kazanan altın, ons başına yaklaşık 5 bin 600 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Gümüş ise ons başına 120 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Değerli metal, 2025’teki güçlü yükselişin ardından bu yıl başından bu yana yüzde 42 prim yaptı.En büyük kripto para birimi Bitcoin ise bugün yüzde 5’in üzerinde düşüşle yaklaşık 84 bin dolar seviyesine geriledi. Ethereum yaklaşık yüzde 6 düşüşle 2 bin 850 dolar civarına çekilirken, daha küçük ölçekli altcoinlerde kayıplar çok daha sert yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/dolar-zayifladi-altin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1103106320.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7119d94d27d050f45500db4addf80183.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, gümüş, bitcoin
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, gümüş, bitcoin
Altın, gümüş ve Bitcoin'de sert düşüş
Altın, ons başına 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından 5 bin 300 dolar seviyesine gerilerken, gümüş de tarihi zirvelerden geri çekildi. Böylece değerli metallerde son haftalarda yaşanan sert yükseliş, kısa bir soluklanma sürecine girmiş oldu.
Güvenli liman altının ons fiyatı 5 bin 300 dolara kadar düştü.
Gerileme, ABD borsalarındaki satış dalgasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi, Microsoft hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle gün içinde yüzde 2’ye varan kayıplar yaşadı.
Ocak ayında yüzde 25’ten fazla değer kazanan altın, ons başına yaklaşık 5 bin 600 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Gümüş ise ons başına 120 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Değerli metal, 2025’teki güçlü yükselişin ardından bu yıl başından bu yana yüzde 42 prim yaptı.
En büyük kripto para birimi Bitcoin ise bugün yüzde 5’in üzerinde düşüşle yaklaşık 84 bin dolar seviyesine geriledi. Ethereum yaklaşık yüzde 6 düşüşle 2 bin 850 dolar civarına çekilirken, daha küçük ölçekli altcoinlerde kayıplar çok daha sert yaşanıyor.