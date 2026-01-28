https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/dolar-zayifladi-altin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1103106320.html

Dolar zayıfladı: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Dolar zayıfladı: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Sputnik Türkiye

Altın, doların zayıflamasıyla tarihte ilk kez 5 bin 300 doların üzerine çıktı. Analistler, altının teknik olarak aşırı alım bölgesinde bulunduğunu ancak geri... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T21:57+0300

2026-01-28T21:57+0300

2026-01-28T21:57+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

dolar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg

ABD dolarındaki değer kaybı ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi.Spot altın, gün içinde ons başına 5 bin 311 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 1.9 artışla 5 bin 289 dolardan işlem gördü. Altın, önceki seansta da yüzde 3’ün üzerinde değer kazanmıştı.ABD dolar endeksi, yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazında fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.Analistler, altının teknik olarak aşırı alım bölgesinde bulunduğunu ancak geri çekilmelerde gelen güçlü alımların yükseliş eğilimini koruduğunu belirtirken, bir sonraki direnç seviyesinin 5 bin 400 dolar olduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/altin-fiyatlari-uctu-tercih-kuculdu-mini-gram-altin-nedir-1103084597.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi