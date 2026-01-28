Türkiye
Dolar zayıfladı: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar zayıfladı: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın, doların zayıflamasıyla tarihte ilk kez 5 bin 300 doların üzerine çıktı. Analistler, altının teknik olarak aşırı alım bölgesinde bulunduğunu ancak geri... 28.01.2026
ABD dolarındaki değer kaybı ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi.Spot altın, gün içinde ons başına 5 bin 311 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 1.9 artışla 5 bin 289 dolardan işlem gördü. Altın, önceki seansta da yüzde 3’ün üzerinde değer kazanmıştı.ABD dolar endeksi, yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazında fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.Analistler, altının teknik olarak aşırı alım bölgesinde bulunduğunu ancak geri çekilmelerde gelen güçlü alımların yükseliş eğilimini koruduğunu belirtirken, bir sonraki direnç seviyesinin 5 bin 400 dolar olduğunu açıkladı.
Dolar zayıfladı: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın, doların zayıflamasıyla tarihte ilk kez 5 bin 300 doların üzerine çıktı. Analistler, altının teknik olarak aşırı alım bölgesinde bulunduğunu ancak geri çekilmelerde gelen güçlü alımların yükseliş eğilimini koruduğunu belirtti. Bir sonraki direnç seviyesinin 5 bin 400 dolar olduğu ifade edildi.
ABD dolarındaki değer kaybı ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi.
Spot altın, gün içinde ons başına 5 bin 311 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 1.9 artışla 5 bin 289 dolardan işlem gördü. Altın, önceki seansta da yüzde 3’ün üzerinde değer kazanmıştı.
ABD dolar endeksi, yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazında fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.
Analistler, altının teknik olarak aşırı alım bölgesinde bulunduğunu ancak geri çekilmelerde gelen güçlü alımların yükseliş eğilimini koruduğunu belirtirken, bir sonraki direnç seviyesinin 5 bin 400 dolar olduğunu açıkladı.
EKONOMİ
Altın fiyatları yükseldi, tercih küçüldü: Mini gram altın nedir?
09:38
