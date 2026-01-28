https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/dolar-zayifladi-altin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1103106320.html
Dolar zayıfladı: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Sputnik Türkiye
2026-01-28T21:57+0300
2026-01-28T21:57+0300
2026-01-28T21:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg
ABD dolarındaki değer kaybı ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi.Spot altın, gün içinde ons başına 5 bin 311 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 1.9 artışla 5 bin 289 dolardan işlem gördü. Altın, önceki seansta da yüzde 3’ün üzerinde değer kazanmıştı.ABD dolar endeksi, yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazında fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.Analistler, altının teknik olarak aşırı alım bölgesinde bulunduğunu ancak geri çekilmelerde gelen güçlü alımların yükseliş eğilimini koruduğunu belirtirken, bir sonraki direnç seviyesinin 5 bin 400 dolar olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/altin-fiyatlari-uctu-tercih-kuculdu-mini-gram-altin-nedir-1103084597.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5c4958632d07253b59cd1747af6037ad.jpg
