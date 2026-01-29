https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/abden-yeni-vize-plani-goce-kapilari-sikilasiyor-1103127385.html

AB'den yeni vize planı: Göçe kapıları sıkılaşıyor

AB’den yeni vize planı: Göçe kapıları sıkılaşıyor

Avrupa Birliği (AB), 2026-2030 dönemini kapsayan yeni göç ve vize stratejisiyle 'düzensiz göçe karşı daha sert önlemler' almayı, buna karşılık 'nitelikli iş...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize süreçlerinde kolaylık sağlanması, vizesiz seyahat rejimlerinin daha sıkı izlenmesi ve yükümlülüklerini yerine getiren ülkeler için vizesiz seyahatin devamının desteklenmesini hedefleyen yeni önerisini açıkladı.Türkiye sorusuna genel yanıtBir gazetecinin Türkiye’ye ilişkin sorusunu yanıtlayan Brunner, belirli bir ülkenin hedef alınmadığını belirterek, "Herkesle görüşüyoruz, ancak objektif ve adil kurallar koymamız gerekiyor" dedi.Yeni stratejiyle AB, ‘sığınma ve düzensiz göçte kapıları daraltırken’, ‘ekonomik katkı sağlayacak seçilmiş profillere kapıları aralamayı’ hedefliyor. İnsan hakları örgütleri ise özellikle üçüncü ülkelerle kurulacak merkezlerin ve vize yaptırımlarının ‘mültecilerin korunması açısından riskler barındırabileceği’ uyarısında bulunuyor.Yeni öneride neler var?Yeni Vize Stratejisi, vize serbestisi, güvenlik, dijitalleşme ve yetenek çekme alanlarında kapsamlı düzenlemeler öngörüyor.Strateji kapsamında, 'geri dönüş ve geri kabul konularında işbirliği göstermeyen, AB'nin güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik vize başvurularının askıya alınması veya kısıtlanması gibi önlemler' gündeme gelebilecek.Bunun karşılığında, 'geri dönüş ve geri kabul, güvenlik ile düzensiz göçle mücadele alanlarında AB ile etkin ve sürdürülebilir işbirliği yürüten üçüncü ülkelere de vize başvuru süreçlerinde kolaylaştırıcı uygulamalar, daha elverişli prosedürler ve teşvik edici düzenlemelerin sağlanması' amaçlanıyor.Stratejiyle birlikte, 'güvenilir yolculara yönelik kolaylıklar da artırılacağı' aktarıldı.Kanıtlanmış seyahat geçmişine sahip kişilere daha uzun süreli çok girişli vizeler verilmesi, iş dünyası için doğrulanmış şirketlerden oluşan ortak bir listenin oluşturulması planlanıyor.Mevcut vizesiz seyahat rejimleriYeni strateji kapsamında, mevcut vizesiz seyahat rejimleri de daha sıkı denetime tabi tutulacak.Yenilenen Vize Askıya Alma Mekanizması çerçevesinde, vizesiz seyahatten yararlanan ülkelerin yükümlülüklere uyumu düzenli olarak izlenecek.Bu mekanizma ile ‘vizesiz seyahatin kötüye kullanımının önlenmesi ve şartlara uyumun sürdürülmesinin sağlanması hedeflendiği’ belirtiliyor.

