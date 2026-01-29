https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/abdde-ice-skandali-buyuor-ocak-ayinda-rekor-sayida-mahkeme-karari-ihlal-edildi-1103128718.html

ABD’de ICE skandalı büyüyor: Ocak ayında rekor sayıda mahkeme kararı ihlal edildi

29.01.2026

Minnesota Eyalet Mahkemesi'nden yayınlanan bir belgeye göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), 2026 yılının başından bu yana ‘bazı federal kurumların kurulmasından bu yana ihlal ettiğinden’ daha fazla mahkeme kararını ihlal etti.Belgede, “ICE Ocak 2026'da kuvvetle muhtemel bazı federal kurumların tüm varoluşları boyunca ihlal ettiklerinden daha fazla mahkeme kararını ihlal etti. Mahkeme, ICE'yi mahkeme kararlarına uymamaya devam etmesinin, kurum yöneticileri veya diğer yetkilileri için mahkeme celbi çıkarılmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. ICE kendi başına kanun değildir” ifadelerine yer verildi.Belgenin ekinde yer alan listeye göre, ICE 74 farklı dava kapsamında 96 mahkeme kararını ihlal etti. Mahkeme aynı zamanda ihlallerin gerçek boyutunun muhtemelen çok daha büyük olduğunu, zira listenin yalnızca 1 Ocak 2026'dan itibaren alınan kararları kapsadığını ve kısa bir zaman dilimi içinde derlendiğini ifade etti.Gazeteci Carlson, ABD’nin olası çöküşü konusunda uyardıABD’li gazeteci Tucker Carlson, ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşanan kargaşanın ABD'nin çöküşünün başlangıcı olabileceği konusunda uyardı.“Hükümetin ve belki de tüm ülkenin toplumsal dokusunun yıkımına tanık oluyoruz. Bu, hayatımızın en ciddi anlarından biri” diyen Carlson, şöyle konuştuNe olmuştu?Minneapolis’te ICE ekipleri, 7 Ocak’ta göçmenlere yönelik operasyon sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u aracında vurarak öldürmüştü.24 Ocak’ta düzenlenen protestolar sırasında ise bir kişi daha ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmak istenirken vurulmuştu. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti olduğunu söylemiş ve yanında silah bulunduğunu ileri sürmüştü.

