Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes sona erdi: 'Şam yönetimi seçenekleri değerlendiriyor'

Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes sona erdi: 'Şam yönetimi seçenekleri değerlendiriyor'

Suriye yönetimiyle Türkiye'nin 'terör örgütü' olarak tanıdığı YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkesin süresi doldu. Taraflardan ateşkesin uzatılıp... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00’de sona erdi. Ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Suriye yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan ve adı açıklanmayan Suriyeli bir yetkili, ateşkes için tanınan sürenin sona erdiğine işaret ederek, 'Şam yönetiminin seçenekleri değerlendirdiğini' belirtti.Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG nsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.'Ateşkes uzatılmadı'Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler İşlerinden Sorumlu Arap İşleri Direktörü Muhammed Taha El-Ahmed, Suriye hükümetinin SDG ile ilgili verdiği sürenin uzatıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını vurguladı.El-Ahmed, SANA’ya yaptığı açıklamada, SDG'nin sürekli olarak süre ve ateşkes talep ettiğini, bunu zaman kazanmak için yaptığını ancak hedefin anlaşılır olmadığını belirtirken örgütün bugün ateşkesin uzatıldığına dair söylentiler yayarak Suriye devletini zor duruma düşürmeye çalıştığını ifade etti.Bugüne kadar Suriye devletinin sunduğu tekliflere olumlu bir yanıt verilmediğini, aksine ateşkes ve ateşkes ihlallerinin devam ettiğini belirten El-Ahmed, devletin yüksek mevkilerle ilgili teklifler sunduğunu ancak SDG'nin henüz hiçbir aday göstermediğini kaydetti.

