Kanada basını: Ottawa, 100 yıl sonra ilk kez ABD işgalini modelledi, gerilla savaşı taktikleri ön planda

Başkan Trump'ın Venezuela ve Grönland'a yönelik politikaları nedeniyle Kanada ordusunun, olası ABD işgaline karşı hazırlıklara başladığı belirtildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Kanada merkezli Globe and Mail gazetesi, Kanada ordusunun ABD'nin ülke topraklarını işgal etme olasılığı nedeniyle gerilla savaşı taktiklerinin ön plana çıktığı çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını yazdı.Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, "Silahlı kuvvetler, Afgan mücahitlerin kullandığına benzer isyan taktiklerini değerlendiriyor" dendi.Habere göre Kanadalı askeri yetkililer, Amerikan ordusunun güneyden bir taarruz başlatarak bir hafta içinde, hatta muhtemelen iki gün içinde karada ve denizde stratejik konumları ele geçirebileceğini öngörüyor.Kanadalı komutanlar, ABD'nin olası saldırısını püskürtmek için yeterli asker ve silaha sahip olmadığını da kabul ediyor ve bu nedenle sabotaj ve insansız hava araçlarıyla pusu kurma gibi savaş yöntemlerine başvurmak zorunda kalacaklarını belirtiyor.Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, gelecekteki olası saldırının işaretinin Washington'ın NORAD ortaklığını sona erdireceğini duyurması olabileceğini ve teorik olarak, bunun ardından ABD ordusuna Kanada'yı güç yoluyla ele geçirme emri verilebileceğini ifade etti.Globe and Mail, askeri modelleme sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve Kanada yönetiminin ABD'nin ülkeyi işgal etme senaryosunu pek olası görmediğini de aktardı.Trump'ın '51. eyalet' söylemleri unutulmadıABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray'daki koltuğu devralmadan önce Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğine dair açıklamalar yapmıştı. Kanada halkının kendilerini ABD'de görmek istediklerini öne süren ve eski Başbakan Justin Trudeau'yu defalarca 'vali' olarak tanımlayan Trump'ın tutumu Ottawa'nın tepkisini çekmişti.Trump, Mayıs ayında da Kanada'nın, Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendirdiğini iddia etmişti.

