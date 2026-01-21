Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/kanada-basini-ottawa-100-yil-sonra-ilk-kez-abd-isgalini-modelledi-gerilla-savasi-taktikleri-on-1102904856.html
Kanada basını: Ottawa, 100 yıl sonra ilk kez ABD işgalini modelledi, gerilla savaşı taktikleri ön planda
Kanada basını: Ottawa, 100 yıl sonra ilk kez ABD işgalini modelledi, gerilla savaşı taktikleri ön planda
Sputnik Türkiye
Başkan Trump'ın Venezuela ve Grönland'a yönelik politikaları nedeniyle Kanada ordusunun, olası ABD işgaline karşı hazırlıklara başladığı belirtildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T10:20+0300
2026-01-21T10:25+0300
dünya
abd
donald trump
ottawa
kanada
gerilla savaşı
gerilla taktiği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102904513_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_108f516ca1113dc622bfd6455ab603be.jpg
Kanada merkezli Globe and Mail gazetesi, Kanada ordusunun ABD'nin ülke topraklarını işgal etme olasılığı nedeniyle gerilla savaşı taktiklerinin ön plana çıktığı çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını yazdı.Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, "Silahlı kuvvetler, Afgan mücahitlerin kullandığına benzer isyan taktiklerini değerlendiriyor" dendi.Habere göre Kanadalı askeri yetkililer, Amerikan ordusunun güneyden bir taarruz başlatarak bir hafta içinde, hatta muhtemelen iki gün içinde karada ve denizde stratejik konumları ele geçirebileceğini öngörüyor.Kanadalı komutanlar, ABD'nin olası saldırısını püskürtmek için yeterli asker ve silaha sahip olmadığını da kabul ediyor ve bu nedenle sabotaj ve insansız hava araçlarıyla pusu kurma gibi savaş yöntemlerine başvurmak zorunda kalacaklarını belirtiyor.Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, gelecekteki olası saldırının işaretinin Washington'ın NORAD ortaklığını sona erdireceğini duyurması olabileceğini ve teorik olarak, bunun ardından ABD ordusuna Kanada'yı güç yoluyla ele geçirme emri verilebileceğini ifade etti.Globe and Mail, askeri modelleme sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve Kanada yönetiminin ABD'nin ülkeyi işgal etme senaryosunu pek olası görmediğini de aktardı.Trump'ın '51. eyalet' söylemleri unutulmadıABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray'daki koltuğu devralmadan önce Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğine dair açıklamalar yapmıştı. Kanada halkının kendilerini ABD'de görmek istediklerini öne süren ve eski Başbakan Justin Trudeau'yu defalarca 'vali' olarak tanımlayan Trump'ın tutumu Ottawa'nın tepkisini çekmişti.Trump, Mayıs ayında da Kanada'nın, Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendirdiğini iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/kanada-basbakani-carney-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorustu-1102787411.html
ottawa
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102904513_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7a9e91c1fce9ae1048a88794da853c19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ottawa, kanada, gerilla savaşı, gerilla taktiği
abd, donald trump, ottawa, kanada, gerilla savaşı, gerilla taktiği

Kanada basını: Ottawa, 100 yıl sonra ilk kez ABD işgalini modelledi, gerilla savaşı taktikleri ön planda

10:20 21.01.2026 (güncellendi: 10:25 21.01.2026)
© Sputnik / Stringer / Multimedya arşivine gidinCanadian instructors train Ukrainian service persons as part of UNIFIER operation at Yavorivsky training range in the Lviv Region.
Canadian instructors train Ukrainian service persons as part of UNIFIER operation at Yavorivsky training range in the Lviv Region. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Stringer
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Başkan Trump'ın Venezuela ve Grönland'a yönelik politikaları nedeniyle Kanada ordusunun, olası ABD işgaline karşı hazırlıklara başladığı belirtildi.
Kanada merkezli Globe and Mail gazetesi, Kanada ordusunun ABD'nin ülke topraklarını işgal etme olasılığı nedeniyle gerilla savaşı taktiklerinin ön plana çıktığı çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını yazdı.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, "Silahlı kuvvetler, Afgan mücahitlerin kullandığına benzer isyan taktiklerini değerlendiriyor" dendi.

Habere göre Kanadalı askeri yetkililer, Amerikan ordusunun güneyden bir taarruz başlatarak bir hafta içinde, hatta muhtemelen iki gün içinde karada ve denizde stratejik konumları ele geçirebileceğini öngörüyor.

Kanadalı komutanlar, ABD'nin olası saldırısını püskürtmek için yeterli asker ve silaha sahip olmadığını da kabul ediyor ve bu nedenle sabotaj ve insansız hava araçlarıyla pusu kurma gibi savaş yöntemlerine başvurmak zorunda kalacaklarını belirtiyor.

Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, gelecekteki olası saldırının işaretinin Washington'ın NORAD ortaklığını sona erdireceğini duyurması olabileceğini ve teorik olarak, bunun ardından ABD ordusuna Kanada'yı güç yoluyla ele geçirme emri verilebileceğini ifade etti.

Globe and Mail, askeri modelleme sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve Kanada yönetiminin ABD'nin ülkeyi işgal etme senaryosunu pek olası görmediğini de aktardı.

Trump'ın '51. eyalet' söylemleri unutulmadı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray'daki koltuğu devralmadan önce Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğine dair açıklamalar yapmıştı. Kanada halkının kendilerini ABD'de görmek istediklerini öne süren ve eski Başbakan Justin Trudeau'yu defalarca 'vali' olarak tanımlayan Trump'ın tutumu Ottawa'nın tepkisini çekmişti.

Trump, Mayıs ayında da Kanada'nın, Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendirdiğini iddia etmişti.
Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
16 Ocak, 08:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала