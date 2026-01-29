Türkiye
ABB Başkanı Yavaş: Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum
ABB Başkanı Yavaş: Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da yaşayanların büyük bölümünün ciddi bir su sıkıntısı yaşamadığını belirterek, uygulanan kesintilerin... 29.01.2026
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 'Söz Gençlikte, Başkan Yanında' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.Programda Ankara’daki su kesintilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, salondaki gençlere evlerinde su kesintisi yaşanıp yaşanmadığını sordu. Gençlerin yaklaşık yarısının el kaldırması dikkat çekti.Kent genelinde suyun büyük oranda verildiğini ifade eden ABB Başkanı Yavaş, “Yüzde 98 oranında su sağlıyoruz. Açıkça söyleyeyim, benim evimde hiç su kesilmez. 48 daireli bir apartmanda oturuyorum, depomuz var” diye konuştu.Planlı su kesintisi yapıldığını belirten Başkan Yavaş, ''Ben Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum. Planlı su kesintisi yapılıyor. Evinde depo olanlar bunun ihtiyacını hissetmediler, bunu kabul etmek lazım" dedi.
ABB Başkanı Yavaş: Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum

18:12 29.01.2026
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayanların büyük bölümünün ciddi bir su sıkıntısı yaşamadığını belirterek, uygulanan kesintilerin planlı olduğunu vurguladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 'Söz Gençlikte, Başkan Yanında' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Programda Ankara’daki su kesintilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, salondaki gençlere evlerinde su kesintisi yaşanıp yaşanmadığını sordu. Gençlerin yaklaşık yarısının el kaldırması dikkat çekti.
Kent genelinde suyun büyük oranda verildiğini ifade eden ABB Başkanı Yavaş, “Yüzde 98 oranında su sağlıyoruz. Açıkça söyleyeyim, benim evimde hiç su kesilmez. 48 daireli bir apartmanda oturuyorum, depomuz var” diye konuştu.
Planlı su kesintisi yapıldığını belirten Başkan Yavaş, ''Ben Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum. Planlı su kesintisi yapılıyor. Evinde depo olanlar bunun ihtiyacını hissetmediler, bunu kabul etmek lazım" dedi.
TÜRKİYE
Mansur Yavaş: ASKİ ve şahsım adına özür diliyorum, hatta Devlet Su İşleri adına da özür diliyorum
14 Ocak, 17:15
