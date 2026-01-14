https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/mansur-yavas-aski-ve-sahsim-adina-ozur-diliyorum-hatta-devlet-su-isleri-adina-da-ozur-diliyorum-1102739796.html

Mansur Yavaş: ASKİ ve şahsım adına özür diliyorum, hatta Devlet Su İşleri adına da özür diliyorum

14.01.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102739403_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bebd4b54959516406e39d16ead5d1135.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın, tarihinin en kurak hidrolojik dönemini yaşadığını belirterek, "Nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor. 1994'te Ankara'da kişi başına düşen yıllık su miktarı 41 metreküptü. 2008'de 45 metreküptü. 2025'te bu rakam 19 metreküpe düştü. Yani Ankara su açısından oldukça, yarıdan fazla fakirleşmiştir." dedi.'Ankara'da en kurak dönem'Yavaş, Belediye konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentteki çalışmalara ve su kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Yavaş, "Bugün Ankara, tarihinin en kurak hidrolojik dönemini yaşıyor. Bunu tahminle değil, rakamlarla söylüyoruz. Nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor. 1994'te Ankara'da kişi başına düşen yıllık su miktarı 41 metreküptü. 2008'de 45 metreküptü. 2025'te bu rakam 19 metreküpe düştü. Yani Ankara su açısından oldukça, yarıdan fazla fakirleşmiştir." diye konuştu.Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?Yavaş, Ankara'nın 200 günlük suyu bulunduğunu, kentteki su kesintilerinin ise barajlardaki su seviyesinin, su alma yapısının altında kalmasından kaynaklandığını söyledi.'Su tasarrufunu hep beraber yapacağız'Mansur Yavaş, "su kesintisinde mağdur olan insan sayısının 2 milyon 600 bin abonenin çok altında olduğunu" ifade ederek, çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu."Su tasarrufunu hep beraber yapacağız. Bu problem bütün toplumun problemi haline geldi." ifadesini kullanan Yavaş, yapımı tamamlanan büyük çaplı içme suyu hatlarının olduğunu anlattı.220 bin metre çelik içme suyu hattı, İvedik-Temelli boru hattı, Keçiören'de Dünya Bankası kredisiyle yapılan 1 milyar liralık bir yatırım bulunduğunu belirten Yavaş, "İvedik arıtma suyu yetmiyor artık Ankara'nın nüfusu arttığı için. Şimdi 4. ünite kapasite artışı yapım işi ihale edildi; Kınık tünel çıkışı, İvedik Su Arıtma Tesisi, arıtma tesisinin kapasite artışı, Macun Havzası, 544 milyon lira." bilgisini paylaştı.Sel ve su baskınlarının önüne geçmek için 2019'dan bu yana 1291 noktada çalışma yapıldığını dile getiren Yavaş, 2026 yılı için planlanan büyük yatırımlarda Kesikköprü'den yeni bir hat işi için ihaleye çıkıldığını kaydetti.'Halkı susuz bırakmadık'Yavaş, kırsal mahallelerde halkı susuz ve kanalizasyonsuz bırakmadıklarını belirtti.Kuraklıkla ilgili "Ankara 2054 Master Plan" çalışmalarının 2024'te bitirildiğini ifade eden Yavaş, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün İstanbul ve Ankara illeri başta olmak üzere, bedelleri yapımdan sonra ödenmek üzere belediyelere baraj, isale hattı ve su deposu yapmakla yükümlü olduğunu vurguladı.Yavaş, DSİ'ye geçmişte Kızılırmak, Sarıyar, Koyunbaba Barajı gibi noktalardan Ankara'ya ilave su verilmesine ilişkin başvurularda bulunduklarını ancak bu konuda DSİ'nin gereken hızı gösteremediğini savundu.'Su kesintisi yapılan yerleri ezbere biliyoruz'Başkentte su faturalarında 10 metreküpün altında su kullananlara yüzde 10 indirim yaptıklarını anımsatan Yavaş, "10-15 metreküp arası kullanan konut abonelerinde ise tarife değişikliği olmadı. Ancak 16 ve 30 metreküp arası kullanılan, çünkü normal bir aile yüzde 85'i 15 tonun altında kullanıyor. Diğer 15; sanayi tesisleri ya da havuz doldurmakta, bahçe sulamakta kullanıyor. Bu nedenle de onların az su kullanmaları için de onlara zamlı tarife uyguladık ve 3 milyon metreküp tasarruf ettik." ifadelerini kullandı.'DSİ neden kuraklığı kabul etmiyor?'Asbestli boruların yenilenmesi planının yapıldığını dile getiren Yavaş, ASKİ'nin hedefinin 2028'de kayıp kaçak oranını yüzde 20'nin altına indirmek olduğunu söyledi.Belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını vurgulayan ve DSİ'ye yönelik eleştirilerde bulunan Yavaş, "Kuraklığı niye kabul etmiyorsunuz DSİ olarak? Sayın Cumhurbaşkanı dahi genelge çıkarttı Ankara'ya. 'Bütün belediyelere bundan sonra peyzajlarda şehir içme suyu kullanılmayacak' diye genelge çıkarttı. Eskiden yoktu böyle bir genelge. Niye çıktı, bir kuraklık var. İşte Gerede'den Çamlıdere Barajı'na gelen yıllık su miktarı... Yani su var da biz mi vermedik? Demirel'in dediği gibi suyu içtik mi, var olan suyu." şeklinde konuştu.'Ankara halkı susuz bırakıldı' diye bir şey yokİvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve barajlardan verilemeyen su miktarlarını tablo üzerinde göstererek anlatan Yavaş, "10 milyon metreküp eksik verildi. Bu 10 milyon eksik verilen su Ankara halkına elbette eziyet çektirdi, ancak 10 milyon metreküp de barajda kaldığı için ileride kullanacağımız su kasadaki para gibi hala Ankara halkının kullanımını bekliyor. 1 milyon 240 bin metreküpün altına hemen hemen hiçbir zaman düşmemiş. Yani sonuç itibarıyla 'Ankara halkı susuz bırakıldı' diye bir şey yok. Elbette su kesintisi yapıldı ancak su kesintisi yapılan yerleri ezbere biliyoruz." dedi.'Ankara'da şu anda su problemi yok'Sudan siyaset yapılmayacağını ve bu konuda kurumlarla beraber çalışılacağını belirten Yavaş, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na da talebimiz olduğu zaman veriyoruz, bakanlara da talebimiz olduğu zaman bütün belediye başkanlarımız gidip kendileriyle mutlaka işbirliği yapıyorlar. 23 yıllık önceki dönemde barajların Ankara toplam su hacmine katkısı sadece yüzde 5. 2007 yılında nüfus 4 milyon 410 bin, barajlardaki doluluk yüzde 5. Şu anda 6 milyon nüfus var, barajlardaki doluluk yüzde 1 eskiden ikinci hazneye kadar su vardı, kendi cazibesiyle geliyordu. Şimdi onun metrelerce altına indi." ifadelerini kullandı."Elimizden gelen her şeyi yapmamıza, hatamız da olmamasına rağmen bu sıkıntı yaşandı. Ben sıkıntı yaşayan az da olsa, çok da olsa, hatta bir kişi de olsa sıkıntı yaşayan tüm Ankaralı hemşehrilerimizden, abonelerimizden ASKİ ve şahsım adına da özür diliyorum. Hatta Devlet Su İşleri adına da özür diliyorum." diyen Yavaş, "Ankara'da şu anda su problemi yok." açıklamasında bulundu.

