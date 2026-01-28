https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/yilin-ilk-mgksi-toplaniyor-gundemde-suriye-ve-gazze-var-1103098657.html

Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var

Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var

Sputnik Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapıyor. Toplantının öncelikli gündem başlığı Suriye... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T15:20+0300

2026-01-28T15:20+0300

2026-01-28T17:03+0300

poli̇ti̇ka

milli güvenlik kurulu (mgk)

pkk

sdg

i̇ran

suriye

gazze

türkiye

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103100145_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_5f31311048a43c02c08e75b5bedf4194.jpg

Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de yapılıyor.Toplantının öne çıkan gündemi 'Suriye'.Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.Gazze'nin yeniden inşası görüşülecekMGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze.ABD öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.ABD-İran gerilimi Ankara'nın yakın takibindeABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-su-anda-irana-dogru-ilerleyen-bir-baska-muhtesem-donanma-daha-var-1103082167.html

i̇ran

suriye

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılın ilk mgk'sı toplanıyor