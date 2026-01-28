Türkiye
Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapıyor. Toplantının öncelikli gündem başlığı Suriye... 28.01.2026
Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılıyor.Toplantının öne çıkan gündemi 'Suriye'.Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.Gazze'nin yeniden inşası görüşülecekMGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze.ABD öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.ABD-İran gerilimi Ankara'nın yakın takibindeABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.
Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var

15:20 28.01.2026 (güncellendi: 17:03 28.01.2026)
© TCCB/Mustafa KamacıMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapıyor. Toplantının öncelikli gündem başlığı Suriye olacak. Toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirilecek.
Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de yapılıyor.
Toplantının öne çıkan gündemi 'Suriye'.
Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.

Gazze'nin yeniden inşası görüşülecek

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze.
ABD öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.

ABD-İran gerilimi Ankara'nın yakın takibinde

ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
Trump: Şu anda İran'a doğru ilerleyen bir başka muhteşem donanma daha var
