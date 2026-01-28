Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/yilin-ilk-mgksi-toplaniyor-gundemde-suriye-ve-gazze-var-1103098657.html
Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapıyor. Toplantının öncelikli gündem başlığı Suriye... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapıyor. Toplantının öncelikli gündem başlığı Suriye olacak. Toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirilecek.
Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de yapılıyor.
Toplantının öne çıkan gündemi 'Suriye'.
Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.
Gazze'nin yeniden inşası görüşülecek
MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze.
ABD öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.
ABD-İran gerilimi Ankara'nın yakın takibinde
ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.