Trump: Şu anda İran'a doğru ilerleyen bir başka muhteşem donanma daha var
Trump: Şu anda İran'a doğru ilerleyen bir başka muhteşem donanma daha var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD deniz kuvvetlerinin bir başka bölümünün İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'ın 'bir anlaşma yapmasını' umduğunu söyledi. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru büyük bir 'donanmanın' ilerlediğini söyleyerek ülkeye yönelik tehditlerini tekrarladı ve Tahran hükümetinin ABD'nin taleplerine boyun eğmesi gerektiğini belirtti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca Haziran ayında üç tesise düzenlediği saldırılarla İran'ın nükleer kapasitesini 'yok ettiğini' öne sürdü.
Trump: Şu anda İran'a doğru ilerleyen bir başka muhteşem donanma daha var

05:24 28.01.2026
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD deniz kuvvetlerinin bir başka bölümünün İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'ın 'bir anlaşma yapmasını' umduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru büyük bir 'donanmanın' ilerlediğini söyleyerek ülkeye yönelik tehditlerini tekrarladı ve Tahran hükümetinin ABD'nin taleplerine boyun eğmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bu arada, şu anda İran'a doğru ilerleyen bir başka muhteşem donanma daha var. Bakalım ne olacak. Umarım bir anlaşma yaparlar. Umarım bir anlaşma yaparlar. İlk seferinde anlaşma yapmalıydılar. O zaman bir ülkeleri olurdu"

Trump ayrıca Haziran ayında üç tesise düzenlediği saldırılarla İran'ın nükleer kapasitesini 'yok ettiğini' öne sürdü.
Rakka'nın Tabka ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
DÜNYA
Suriye: Trump, Suriye’nin yeniden imarına destek vermek üzere Washington’un hazır olduğunu dile getirdi
Dün, 22:46
