Trump: Şu anda İran'a doğru ilerleyen bir başka muhteşem donanma daha var

Trump: Şu anda İran'a doğru ilerleyen bir başka muhteşem donanma daha var

ABD Başkanı Donald Trump, ABD deniz kuvvetlerinin bir başka bölümünün İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'ın 'bir anlaşma yapmasını' umduğunu söyledi. 28.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru büyük bir 'donanmanın' ilerlediğini söyleyerek ülkeye yönelik tehditlerini tekrarladı ve Tahran hükümetinin ABD'nin taleplerine boyun eğmesi gerektiğini belirtti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca Haziran ayında üç tesise düzenlediği saldırılarla İran'ın nükleer kapasitesini 'yok ettiğini' öne sürdü.

