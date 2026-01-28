https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/yikimi-yapilan-binaya-bitisik-apartmanin-duvarinin-olmadigi-ortaya-cikti-bazi-daireler-acikta-kaldi-1103104647.html
Yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı: Bazı daireler açıkta kaldı
Yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı: Bazı daireler açıkta kaldı
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı, kentsel dönüşüm kapsamında bitişik binanın yıkımının yapılması sırasında ortaya çıktı. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T20:32+0300
2026-01-28T20:32+0300
2026-01-28T20:32+0300
türki̇ye
türkiye
kentsel dönüşüm
duvar
zeytinburnu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/17/1057821610_0:10:1191:680_1920x0_80_0_0_0bb5c2e6be609be1154745e1b9133efb.jpg
İstanbul Zeytinburnu'nda bir binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makineleri yardımıyla yıkım çalışması başlatıldı.Bu sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı.Apartmandaki bazı dairelerin bir kısmının açıkta kaldığı görüldü.Mağdur olan bina sakinlerinden Furkan Çiğilli, kendi binalarının duvarının olmadığının yıkım sırasında fark edildiğini belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bin-liralik-hesap-tartismasi-cinayetle-bitti-supheli-tutuklandi-1103102773.html
türki̇ye
zeytinburnu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/17/1057821610_136:0:1055:689_1920x0_80_0_0_b962bfeb0f18beaa2498538c2f7f2ea3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kentsel dönüşüm, duvar, zeytinburnu
türkiye, kentsel dönüşüm, duvar, zeytinburnu
Yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı: Bazı daireler açıkta kaldı
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı, kentsel dönüşüm kapsamında bitişik binanın yıkımının yapılması sırasında ortaya çıktı.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makineleri yardımıyla yıkım çalışması başlatıldı.
Bu sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı.
Apartmandaki bazı dairelerin bir kısmının açıkta kaldığı görüldü.
Mağdur olan bina sakinlerinden Furkan Çiğilli, kendi binalarının duvarının olmadığının yıkım sırasında fark edildiğini belirterek şunları söyledi:
Yan binanın duvarı olduğu için duvarsız yapmışlar ve yıkıldığında ortaya çıktı. Bizim de dairemiz açıkta kaldı. Şu an mağduruz bu durumdan. Minimum bir hafta, 10 gün sürecek bunun yapılması. Kötü bir durum, kış gününde böyle bir şeyin yaşanması. Ustalar geldi ölçü aldı bu konuda. Umarım mağduriyetimizi giderirler.