Yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı: Bazı daireler açıkta kaldı
Yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı: Bazı daireler açıkta kaldı
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı, kentsel dönüşüm kapsamında bitişik binanın yıkımının yapılması sırasında ortaya çıktı.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makineleri yardımıyla yıkım çalışması başlatıldı.Bu sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı.Apartmandaki bazı dairelerin bir kısmının açıkta kaldığı görüldü.Mağdur olan bina sakinlerinden Furkan Çiğilli, kendi binalarının duvarının olmadığının yıkım sırasında fark edildiğini belirterek şunları söyledi:
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı, kentsel dönüşüm kapsamında bitişik binanın yıkımının yapılması sırasında ortaya çıktı.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makineleri yardımıyla yıkım çalışması başlatıldı.
Bu sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı.
Apartmandaki bazı dairelerin bir kısmının açıkta kaldığı görüldü.
Mağdur olan bina sakinlerinden Furkan Çiğilli, kendi binalarının duvarının olmadığının yıkım sırasında fark edildiğini belirterek şunları söyledi:

Yan binanın duvarı olduğu için duvarsız yapmışlar ve yıkıldığında ortaya çıktı. Bizim de dairemiz açıkta kaldı. Şu an mağduruz bu durumdan. Minimum bir hafta, 10 gün sürecek bunun yapılması. Kötü bir durum, kış gününde böyle bir şeyin yaşanması. Ustalar geldi ölçü aldı bu konuda. Umarım mağduriyetimizi giderirler.

