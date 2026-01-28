Yeni bir araştırmaya göre kalp ve bazı kronik hastalıklara karşı riski azaltıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/yeni-bir-arastirmaya-gore-kalp-ve-bazi-kronik-hastaliklara-karsi-riski-azaltiyor-1103097237.html
Yeni yayımlanan bir bilimsel derlemede, çay tüketiminin kalp-damar hastalıkları, obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinde riski düşürdüğü aktarıldı. Çalışmada ayrıca çayın beyin sağlığını koruyabildiği, yaşlılarda kas kaybını yavaşlatabildiği ve iltihap karşıtı etkiler gösterebildiği belirtildi. Bulguların Beverage Plant Research dergisinde yayımlandığı ifade edildi.Araştırmacılar, çayın yüzyıllardır tüketildiğini ancak modern tüketim biçimlerinin bu faydaları gölgeleyebileceğini vurguladı.Kalp, kilo ve beyin sağlığı öne çıkıyorDerlemeye göre özellikle yeşil çayın kalp sağlığı üzerinde güçlü etkiler gösterdiği aktarıldı. Düzenli çay içen kişilerde tansiyon ve kolesterol değerlerinin daha dengeli olabildiği, bazı çalışmalarda ise genel ölüm riskinin daha düşük bulunduğu ifade edildi.Çayın kilo kontrolüne ve kan şekeri dengesine katkı sağlayabildiği, yaşlı bireylerde ise hafıza ve zihinsel performansla ilişkilendirildiği bildirildi. Araştırmalarda, düzenli çay tüketenlerde bilişsel gerileme belirtilerinin daha az görüldüğü aktarıldı.Paketli çaylara dikkat uyarısıUzmanlar, her çayın aynı etkiyi göstermediğini vurguladı. Şişelenmiş çaylar ve baloncuklu çaylar gibi işlenmiş ürünlerin yüksek miktarda şeker, tatlandırıcı ve katkı maddesi içerebildiği, bunun da çayın doğal faydalarını azaltabileceği belirtildi.Araştırmada ayrıca çayın bazı minerallerin emilimini azaltabileceği, aşırı tüketimde ise pestisit kalıntıları ve mikroplastik gibi unsurların gündeme gelebileceği ifade edildi. Buna karşın, geleneksel yöntemlerle demlenen çayın en güvenli ve faydalı seçenek olduğu aktarıldı.Uzmanlar, ölçülü ve sade çay tüketiminin uzun vadede sağlığı destekleyebileceğini belirtti.
