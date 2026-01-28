https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/sifa-deposu-sindirimi-rahatlatiyor-kalp-sagligini-destekliyor-zihinsel-performans-artiyor-1103092557.html

Şifa deposu: Sindirimi rahatlatıyor, kalp sağlığını destekliyor, zihinsel performans artıyor

Şifa deposu: Sindirimi rahatlatıyor, kalp sağlığını destekliyor, zihinsel performans artıyor

Sputnik Türkiye

Yeni yayımlanan kapsamlı bir bilimsel derleme, yaban mersininin damar sağlığı ve bağırsak florası üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koydu... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T13:42+0300

2026-01-28T13:42+0300

2026-01-28T13:42+0300

sağlik

yaban mersini

dolaşım sistemi hastalıkları

bağırsak

kalp

damar

kalp damar hastalığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092678318_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_dd71457a388f8b58ea3765e4d943c58d.jpg

Bilim insanlarının onlarca yıllık araştırmayı bir araya getirdiği yeni bir derlemede, yaban mersininin kalp-damar sistemi ve sindirim sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı. Derlemede, farklı ülkelerde yürütülen insan çalışmalarının sonuçları değerlendirildi. Araştırmacılar, en tutarlı bulguların damar fonksiyonlarında iyileşme yönünde olduğunu bildirdi.Damar sağlığı ve dolaşım öne çıkıyorİncelenen çalışmalarda, yaban mersini tüketiminin damarların gevşeme ve kan akışına uyum sağlama yeteneğini desteklediği ifade edildi. Bazı araştırmalarda bu etkinin kısa sürede görüldüğü, düzenli tüketimde ise haftalar içinde daha belirgin hale geldiği aktarıldı.Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri üzerindeki etkilerin ise umut verici olarak değerlendirildiği, ancak daha geniş kapsamlı çalışmalarla netleştirilmesi gerektiği belirtildi.Bağırsaklar ve zihinsel performans bağlantısıDerlemeye göre yaban mersininin içerdiği lif ve doğal bileşenler, bağırsaktaki faydalı bakteriler üzerinde olumlu değişimlere yol açabiliyor. Altı haftalık bir çalışmada, düzenli tüketimin bazı yararlı bakteri türlerini artırdığı bildirildi.Araştırmada ayrıca, ileri yaştaki bireylerde yaban mersini tüketiminin düşünme hızı ve hafıza gibi alanlarda olumlu etkilerle ilişkilendirildiği aktarıldı. Çalışmanın başyazarı Sarah A. Johnson, yaban mersininin tek bir değil, birden fazla biyolojik mekanizma üzerinden etki gösterebileceğini söyledi. Ortak yazarlardan Dorothy Klimis-Zacas ise bu meyvenin binlerce yıldır tüketildiğini ve modern bilimin bu etkileri daha net ortaya koymaya başladığını ifade etti.Çalışmanın Critical Reviews in Food Science and Nutrition dergisinde yayımlandığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/arastirma-islenmis-gidalardaki-koruyucular-kanser-riskini-artirabilir-1103066795.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaban mersini, dolaşım sistemi hastalıkları, bağırsak, kalp, damar, kalp damar hastalığı